Beteges szörny lakozott benne

Aggasztó kép bontakozott ki a bírósági tárgyalásokon a nemi erőszak és egyéb vádpontok miatt bűnösnek talált egykori NFL-sztár, Kellen Winslow Jr.-ról. A játékos még a ligában játszott, és közben súlyos pornófüggőséggel küzdött, rendszeresen önkielégített az öltözőben társai előtt. Ezután többek között egy hajléktalan nő és egy eszméletlen tinédzser megerőszakolásáért állt bíróság elé. Zavarba ejtő, hogy éveken át nem kapott segítséget az NFL-ben, és könnyen lehet, hogy ez vezetett későbbi erőszakos tetteihez.

Kellen Winslow Jr. kiváltságos helyzetbe született 1983-ban, apja, Kellen Winslow NFL-legenda épp karrierje csúcsán volt, fia születése idején épp sorban negyedszer került be az álomcsapatnak számító Pro Bowl-keretbe. Idősebb Winslow tehetségét jól mutatja, hogy tight end létére két szezonban is (1980 és 1981) övé volt a legtöbb elkapás, lenyomva az elkapó poszton játszó tömegeket.

A tight end a támadócsapat elkapásra jogosult tagja, az 1980-as években viszont döntő többségében csak kiegészítő szerep jutott nekik a passzjátékban, többnyire a támadófal munkáját segítették blokkolásban. Hogy Winslow mennyire megelőzte a korát, jól mutatja, hogy az 1980-ban szerzett 89 elkapása 30-cal előzte meg a második legjobb tight endet.

Ifjabb Winslow számára a családi kötődés és fizikai adottságai miatt is kézenfekvő volt, hogy az NFL-t tűzze ki célul, ráadásul ugyanazon a poszton, tight endként játszott, mint apja. A korszak legerősebb egyetemi csapatába, a Miami Hurricanesbe került, amivel 2001-ben bajnok lett, 2003-ban az év álomcsapatába választották, 2004-ben pedig az NFL-draft első körében, a hatodik választással került a profi ligába,

vagyis minden azt igazolta, hogy apjához hasonló kivételes tight end-tehetségről van szó.

A karrierje kezdetén viszont komoly akadályok hátráltatták. Újoncszezonja 2004-ben két meccs után véget ért, amikor eltörte a lábát, de 2005-ben sem játszhatott, akkor még a szezon előtt szenvedett motorbalesetet, emiatt maradt le az idényről. Pályafutása lényegében 2006-ban indult el igazán, 2011-ig pedig a liga legjobbjai közé számított posztján – nem véletlen, hogy 2010-ben a posztján rekordot jelentő, 6 évre és 36 millió dollárra szóló szerződést kapott új csapatától, a Tampa Bay Buccaneerstől.

A szakmai mélyrepülése 2012-ben kezdődött, amikor távozni akart az erőfeszítései ellenére gyengén teljesítő Tampától – el is került Seattle-be, ott pályára sem lépett, mert nem volt hajlandó csökkenteni a fizetését, így inkább felbontották a szerződését, majd New Englandben is csak egy meccset játszott, és onnan is távozott. 2013-ban még megpróbálkozott a visszatéréssel, de tiltott szer használata miatt eltiltották a szezon közben, amivel nagyjából véget is ért a karrierje.

2019-re óriási bűnlajstroma lett

Winslow egy évvel később került újra a hírekbe, amikor szintetikus marihuánával kapták el. 2018-ban már súlyosabb vádak érkeztek ellene, előbb betörés, majd emberrablás és nemi erőszak miatt keresték júniusban. A következő hónapban az is kiderült, hogy 2003-ban, még egyetemista korában megerőszakolt egy eszméletlen17 éves lányt, ami miatt szintén eljárást indult ellene. 2019 márciusában visszavonták a 2 millió dolláros óvadékát, és újabb vádakat fogalmaztak meg ellene: idősek elleni kegyetlenség miatt is bíróság elé állhatott. Winslow egyébként 2006 óta házas, és három gyerek apja, és sokáig mindenkinek úgy tűnhetett, hogy mintaszerű családapa.

Június 10-én végül egy 58 éves hajléktalan nő megerőszakolása, szeméremsértés és fajtalankodás miatt találták bűnösnek.

További nyolc vádpontot, köztük a 2003-as nemierőszak-ügyet ejtették ellene szabálytalan bírói tárgyalás miatt. A 2003-as erőszak, illetve egy 54 éves stoppos megerőszakolásának ügyét jó eséllyel újra bíróság elé viszik majd, de már azok nélkül is 15 évtől életfogytiglanig terjedő büntetést kaphat Winslow.

Az nem példa nélküli, hogy egy-egy sztár az NFL-karrierje után, vagy akár már az alatt súlyos bűncselekményeket kövessen el. Hogy csak a legsúlyosabb korábbi eseteket említsük, elég Rae Carruthra gondolni, aki 1999-ben bérgyilkost küldött terhes barátnőjére, vagy a gyilkosság miatt életfogytiglanra ítélt Aaron Hernandezt említeni, aki később öngyilkos lett a cellájában, esetleg a sok rendbeli nemi erőszak miatt 9 év börtönt kapó Darren Sharper ügyét felhozni.

Winslow esete viszont a tárgyalásokon elhangzottak alapján egészen kivételes, ugyanis már az NFL-ben játszva zavarba ejtő dolgok derültek ki róla.

A krónikus önkielégítéstől az idősek zaklatásáig

A tárgyalások alatt a védelem azzal érvelt, hogy a legtöbb vádló a valódi áldozatok mellé csatlakozva, hamis vádakkal próbált meg kártérítéshez jutni Winslow 40 millió dolláros vagyonából. Míg a vád szerint Winslow elhitte, hogy apja hírneve és saját játéktudása és sikeressége miatt bármit megtehet, ezt pedig arra használta, hogy a legkiszolgáltatottabbakkal szemben kegyetlenkedjen.

A Winslow ellen felhozott fő vádak alapján a korábbi NFL-sztár

2018 májusában összebarátkozott egy akkor épp hajléktalan kaliforniai nővel, akit kávézni csábított, majd a kocsija mellett megerőszakolt,

emellett korábban pénzt is ajánlott neki szexért cserébe,

ugyanabban a hónapban egy kertészkedő nő előtt kezdte magát mutogatni,

előtte márciusban egy stoppost erőszakolt meg az autójában,

2018 februárjában pedig, a 2 millió dolláros óvadék lerakása után egy edzőteremben kezdett el önkielégíteni egy 77 éves nő előtt.

A fenti vádakról érkezett hírek után jelentkezett a 2003-ban 17 éves lány is, akit egy egyetemi buli után erőszakolt meg Winslow, legalábbis nő állítása szerint pont az erőszak közben tért magához.

Fontos megjegyezni, hogy Winslow 193 centis, NFL-versenysúlya alapján 109 kilós, amiből ugyan vesztett azóta, de egy nagy, erős emberről van szó, aki könnyűszerrel tudta kihasználni fizikai fölényét az idősebb nőkkel szemben. A fizikai fölény a tárgyaláson is érzékelhető volt, Winslow mögött mindig ott ült legalább egy rokona, gyakran a szintén korábbi NFL-sztár apja, aki több korábbi csapattársát is meghívta a tárgyalásokra, hogy támogassák a bíróság elé álló fiát.

Winslow-t végül június 10-én a hajléktalan nő megerőszakolása, a 77 éves nő előtti önkielégítés és a kertészkedő nőnek való magamutogatás vádjaiban találták bűnösnek, a további vádpontokat több nap egyezkedés után ejtették az esküdtek, miután nem tudtak dönteni azokról.

A betörések tárgyalásig sem jutottak, hiába bizonygatta a rendőrség, hogy nemi erőszak céljával tört be egy 86 és egy 71 éves nő otthonába, nem tudták érdemben megerősíteni a vádakat.

Már az NFL-ben feltűnhetett volna, hogy gond van vele

A Sports Illustrated (SI) egyik újságírója, Robert Klemko végigülte a tíz napig tartó vallomástételeket a tárgyaláson, és zavarba ejtő, helyenként gyomorforgató részleteket közölt. Kiderült ugyanis, hogy az NFL-es társai számára is érzékelhetően súlyos problémák voltak Winslow-val.

A gondok már az NFL-pályafutás elején, 2004-ben elkezdődtek. Klemko több olyan történetet is összegyűjtött, amik nem hangzottak el a tárgyaláson, de az ott felidézett esetekkel együtt tűpontos képet alkotnak arról, milyen ember is volt a háttérben Winslow.

A tight end első NFL-csapata, a Cleveland Browns örömmel csapott le Winslow hátterére, és amikor hozzájuk került a játékos, idősebb Winslow-val együtt promóciós filmet forgattak volna, hogy egy kis figyelmet generáljanak az elmúlt két évtized nagy részében gyötrelmes teljesítményt összehozó csapat számára. Idősebb Winslow készséggel Clevelandbe is repült, minden készen állt, egyedül a fia hiányzott. Ekkor tűnt fel a csapatnak, hogy az út túloldalán parkol egy olyan kocsit, amit Winslow Jr. is használt, és amikor átmentek bekopogni a kocsiba, a játékost a hátsó ülésen találták, önkielégítés közben.

Winslow-nak gyorsan híre ment előbb a Brownsnál, majd később minden csapatán belül.

Az idegenbeli meccsekre repülve senki nem ült mellé a repülőn, a csapattársak pedig könyörögtek, hogy nehogy Winslow-val egy szobába rakják a szállodákban,

a játékos ugyanis krónikus önkielégítő volt, ráadásul pornófüggő, függőségének pedig bárhol és bármikor képes volt áldozni: a repülőn, a csapatgyűléseken és este a szobában, akár volt vele valaki, akár nem.

Amikor 2009-ben a Tampa Bayhez került, már egy hordozható szexbabával járt mindenhova, és nyíltan kérkedett a csapaton belül mindenkinek, hogy az idegenbeli meccsek idején fűvel-fával csalta feleségét. Igaz, a Sports Illustrated cikkében megszólaltatott csapatképviselők mind megerősítették, hogy Winslow ellen sosem érkezett vád erőszakról, és bár zavaró volt a viselkedése, nem nagyon tudtak mit kezdeni vele, már csak azért sem, mert eszükbe sem jutott, hogy ebből nagyobb baj is lehet.

„Látszott rajta, hogy perverz, de a dolog azóta elharapódzott. Ez már teljesen más szint” – idézi az SI az egyik csapat alkalmazottját.

„Ha éretlenség volt, Winslow sosem nőtte ki. Ha a határok félreértése, sosem látta be, hol kell változtatnia. Ha egy mentális betegség, például CSBD, vagyis kényszeres szexuális magatartás, akkor sosem kapott megfelelő kezelést rá” – írja Klemko a cikkben.

CTE lehet a háttérben?

Az SI cikke felveti a családtól kapott információk alapján, hogy Winslow erőszakos cselekményeinek hátterében az amerikaifutballistákat súlyosan érintő CTE, a krónikus traumatikus enkefalopátia állhat. Ezt arra alapozzák, hogy Winslow viselkedése drasztikusan megváltozott az NFL-ből való visszavonulása után.

Winslow a hivatalos adatbázisok szerint sosem szenvedett jelentett agyrázkódást, de a visszavonulásáig bezárólag az NFL elég kis figyelmet fordított a fejsérülések megelőzésére, kezelésére és számon tartására, és persze Winslow is éveket töltött már az amerikaifutballal az NFL-be érkezése előtt, így akár ott is elszenvedhetett agykárosodást.

A CTE és Winslow erőszakos bűntettei között viszont nem lehet egyértelmű vonalat húzni, még akkor sem, ha esetleg tényleg az agykárosodás vezetett oda, hogy a pornófüggőségtől és a CSBD-től túllépve bűnöző lett.

Ártatlannak vallja magát

Winslow a június 10-i tárgyalás után ártatlanságát hangoztatta, kiemelve, hogy a közeli ismerősei pontosan tudják, milyen ember, és hogy képtelen lenne olyasmi tettekre, amikkel vádolják.

A tárgyalás végén három vádpontban találták bűnösnek, egy alól felmentették, nyolcban pedig, bár a beszámolók alapján a bűnösség felé hajlott az esküdtszék, nem született konszenzus. A nyolc megrekedt vádpontot új keresetként beadják majd ellene, ezek kapcsán szeptember 30-án indulhat újra a tárgyalás.

A június 10-i ítélethozatal után egyelőre nem tűztek ki időpontot a büntetés kihirdetésére – Winslow ügyvédei azt kérték, hogy erre a nyolc vádpont szeptemberi újratárgyalása után kerüljön sor.

Források: New York Times | Sports Illustrated

(Borítókép: Kellen Winslow Jr., a Cleveland Browns játékosaként vár az oldalvonalnál a Dallas Cowboys elleni mérkőzésen Texasban, 2004. szeptember 19-én. Fotó: Ronald Martinez / Getty Images Hungary)