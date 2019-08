A komplett védelemből hülyét csinált az NFL-es irányító, hiába

Csak annyit láttak, hogy kényszeres önkielégítő. Aztán megerőszakolt egy hajléktalan nőt, egy 77 éves asszonyt zaklatott, és emiatt akár életfogytiglant is kaphat a korábbi NFL-sztár Kellen Winslow. Csapattársai elkerülték pornófüggősége miatt, de azt senki sem gondolta, hogy később szexuális ragadozóvá válik a háromgyerekes családapa.

Öt mérkőzéssel indult csütörtök este az NFL-előszezon második fordulója, ezeken pedig több fiatal irányító is látványos megmozdulásokkal bizonyított. A Baltimore Ravensben idén már a kezdőpozíciót megszerző Lamar Jackson például a sebességét használta ki a Green Bay Packers elleni meccsen, hiába.

Jackson az első negyed végén, 3-0-s vezetésnél fejezett be egy támadást egy nem akármilyen 18 yardos futással. A második szezonjára készülő, korábban a legjobb egyetemi játékosnak is választott Jackson rögtönzésből szerezte a később szabálytalanság miatt érvénytelenített touchdownját: amikor látta, hogy az elkapásra jogosult társai közül senki nem megjátszható, maga indult meg a védők között, és a falon áttörve több testcsellel verte meg a Packers játékosait, majd a legvégén egy játékost átugorva lett meg a touchdown.

A játék alatt az egyik elkapó blokkolt szabálytalanul, ezért lett érvénytelen a pontszerzés. Jackson egyébként nem volt sokat pályán, nehogy esetleg megsérüljön, de a Baltimore a cseréknek köszönhetően is simán nyert 26–13-ra.

Szintén nagy játékkal villant a Washington Redskins újonca, Dwayne Haskins, aki első NFL-es touchdownját egy 54 yardos átadásból szerezte. A dobás hosszánál is érdekesebb viszont, hogy úgy engedte el a labdát a 193 centis, 104 kilós játékos, hogy nem is lendült neki előrelépéssel, a sarkán állva, már az érkező ütésre készülve állt, de így is hatalmas dobás lett belőle.

Az Oakland Raidersben továbbra sem lépett pályára a sisakja miatt botrányt csapó elkapó, Antonio Brown, ám nem a sisak helyzete, hanem egy sérülés hátráltatta a tavalyi év egyik legjobb elkapóját. Brown idő közben szerzett egy 10 évnél fiatalabb modellt az általa kedvelt sisaktípusból, így rövidesen akár vissza is térhet, legalábbis nem a sisak miatt kell majd nélkülöznie csapatának.

Eredmények