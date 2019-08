Előre tudjuk, mi a vége, de nem lehet nem izgulni

Vasárnap hajnalban rendezik az első mérkőzéseket az egyetemi amerikaifutball-bajnokság első osztályában, és bár első hivatalos fordulónak ez még aligha mondható (az majd augusztus utolsó napján lesz), de jó alkalom arra, hogy sorra vegyük, miért érdemes követni a bajnokságot, és kiket lehet komolyan venni.

Tudjuk le a kötelező köröket gyorsan az elején:

ez egy egyre népszerűbb bajnokság, amely az Egyesült Államokban százezres stadionokat tölt meg minden hétvégén, és a közvetítési jogaiért komoly pénzeket raknak le a sportadók, miközben a nagyobb egyetemek súlyos dollármilliókat kaszálnak a futballcsapataikkal,

a játékosok nem kapnak fizetést,

az első osztályban 130 csapat szerepel, ezeket leginkább égtájak szerint osztják szét főcsoportokba, de főcsoportokon kívül is játszanak egymással rangadókat,

hiába szerepel 130 csapat az első osztályban, reálisan öt-hat csapatnak van esélye bajnokságot nyerni,

ráadásul az alapszakasz végén mindössze négy csapat jut be a rájátszásba, köztük dől el, hogy ki nyeri a bajnoki címet,

a négy résztvevőről pedig egy bizottság dönt, amely nemcsak a győzelmeket nézi, hanem a pályán mutatott teljesítményt, és hogy milyen erős ellenfelekkel játszottak a csapatok,

az egyetemi játékosoknak nagyon kis százaléka jut el az NFL-ig.

Miért játszik a Rice a Texasszal?

Amikor John F. Kennedy 1962 szeptemberében a Rice Egyetemen bejelentette, hogy még abban az évtizedben eljut az emberiség a Holdra, akkor egy egyetemi amerikaifocis hasonlatot is becsempészett azóta legendássá vált beszédébe. Az eseményről készült legtöbb tudósításból aztán kimaradt ez a rész, talán épp azért, mert túlságosan belsős poén volt, és csak egy kikacsintásnak szánta a Rice Egyetem felé. Az ominózus rész pontosan így hangzott:

Egyesek megkérdezhetik, miért éppen a Holdra akarunk eljutni? Miért ez a célunk? Azt is megkérdezhetik, hogy miért másztuk meg a világ legmagasabb hegyét? Miért repültük át az Atlanti-óceánt 35 éve? Miért játszik a Rice a Texasszal? Nem azért döntöttünk úgy, hogy még ebben az évtizedben eljutunk a Holdra, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz.

A Rice-ra vonatkozó részen röhögött egyet a közönség, mert ők is tudták, az egyetemük amerikaifoci-csapatának semmi esélye a nagy Texas Longhorns ellen, hiába lépnek pályára egymás ellen. Sok minden azóta sem változott, ami az erőviszonyokat illeti, pedig eltelt ötven év. A következő szezonnak úgy kezd neki a Rice, hogy a 130 csapatos első osztály egyik leggyengébb csapata, a Texas pedig ha nem is bajnokesélyes, de a legtöbb szezon előtti rangsorban ott van a top 10-ben. Abban sem változott semmi, hogy bevételeikben és merítési lehetőségeikben – ami a beszerezhető játékosokat illeti – fényévnyi különbség van a két egyetem között.

Mindez talán érzékelteti, hogy a tradicionálisan nem nagy csapatnak számító egyetemeknek nagyon nehéz odakerülniük az élmezőnybe, bajnokságot nyerni pedig tényleg csak akkor van esélyük, ha kivételes stábbal dolgoznak évekig, és árgus szemekkel figyelik a középiskolás tehetségeket az egész országban, akiknek aztán az utánpótlásáról is gondoskodnak évről-évre. Az utóbbi egy évtizedben ezt mesteri fokozaton űző Alabama ennek is köszönheti, hogy egymás után nyerte a bajnokságokat (2009 óta öt bajnoki cím), de mostanra a többi egyetem is felnőtt hozzájuk. Az élmezőnyben emiatt egyre szorosabb a mezőny, és egyre nagyobb a szakadék a középmezőnnyel szemben, mivel összesen négy rájátszásos helyért megy a versengés.

Miért játszik az Alabama a Clemsonnal?

Amióta bevezették a négycsapatos rájátszást 2013-ban, azóta háromszor rendeztek Alabama Crimson Tide-Clemson Tigers párosítással döntőt, szóval nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az egyetemi amerikaifoci két legerősebb csapatáról van szó. Ráadásul néhány év alatt kisebb legendárium lett ebből a párharcból azok után, hogy

De álljunk meg egy pillanatra az utóbbinál, hiszen az Alabama-edzője, Nick Saban, aki az egyetemi amerikaifoci pápája, még sosem kapott ekkora verést, amióta az alabamai csapatot edzi. Nyilván a nagy vereség után is felmerült a kérdés, hogy ez a nagy Alabama-korszak végét jelenti-e az egyetemi amerikaifutballban, pláne úgy, hogy Nick Saban főedző zsinórban a harmadik évben került olyan helyzetbe, hogy a támadó- és védőkoordinátora is elhagyta a hajót, mert elcsábították őket máshová.

Számít ez bármit? Határozottan nem. Az Alabama már párszor megmutatta, hogy amíg Saban kezében van az irányítás, és a középiskolás tehetségeket olyan hatékonysággal toborozzák a csapathoz, mint ők, addig nagy baj nem lehet. A kimondhatatlan nevű csodairányító, Tua Tagovailoa visszatér vélhetően utolsó egyetemi évére (az egyetemi játékosoknak középiskola után legalább három évet kell eltölteniük az egyetemen, hogy az NFL-be mehessenek) és az őt segítő elkapók névsora is erős, a védelemről nem is beszélve szóval a lényeg: az Alabama rendben lesz.

A nagy kérdés inkább az, hogy ki tudja majd velük felvenni a versenyt, és melyik lesz az a három másik csapat, amelyik a rájátszásba jut. A bajnoki címvédő Clemsonra nyugodt szívvel tippelünk. Nem igazán van olyan csapat a menetrendjükben, amelyik komolyabban belerondíthatna a szezonjukba, és az Alabama szétbombázásával megmutatták, micsoda erőt képviselnek. Az irányítójuk az a Trevor Lawrance, akiről simán el lehetne hinni, hogy a Hanson testvérek eltitkolt tagja, de inkább arról híres, hogy tavaly szezon közben került be a kezdőbe, és úgy vezette egyetemi bajnoki címre a csapatát, hogy egy évvel korábban még a középiskolás bajnokságban dobálta a labdákat. Az ilyesmi általában jól jelzi, hogy valaki nem hétköznapi tehetség, már csak azért is, mert Lawrence előtt utoljára harminchárom éve sikerült ez a bravúr Jamelle Holieway-nak az Oklahoma irányítójaként.

Az Alabama másik nagy kihívója a Georgia Bulldogs lehet, velük egyébként egy főcsoportban (SEC) szerepelnek. A Bulldogsnál három éve Kirby Smart az edző, ő róla annyit érdemes tudni, hogy korábban évekig dolgozott Nick Saban stábjában az Alabamánál, és a georgiai kinevezése óta az előrelépés megkérdőjelezhetetlen. Olyannyira, hogy 2018-ban már a bajnoki döntőben futottak össze az alabamai csapattal, ahol csak egy elég drámai, hosszabbításos meccsen kaptak ki. A múlt szezonban már a főcsoportdöntőben kerültek megint össze az Alabamával, ott is csak egy touchdownnal maradt alul a Georgia.

Kihívó lehet az Oklahoma Sooners is, amely a Big 12 főcsoportot nyerte meg az utóbbi négy évben. Az Oklahoma azért is érdekes kompánia, mert a legutóbbi két évben kétszer is olyan irányítót termelt ki, akit aztán az NFL-draft legelső helyén vittek el: 2018-ban Baker Mayfieldet, 2019-ben pedig Kyler Murray-t. Ja, és mindkét irányító megnyerte a legjobb egyetemi játékosnak járó Heisman-trófeát is, valamit tehát sejtenek arról, hogyan kell irányítót nevelni. A sort Jalen Hurts folytathatná, az ő sztorija meg azért érdekes, mert két sikeres idény és egy bajnoki cím után pont az Alabamáról helyeztette át magát az Oklahomához, miután Tua Tagovailoa kiszorította a kezdőből. Az Oklahománál a rájátszásba kerülés idén is alapelvárás, ha pedig pont az Alabamával kerülnének össze, abból elég őrült meccs kerekedhetne a két irányító miatt.

De rajtuk kívül odaérhet még a rendre top 10-esként rangsorolt Ohio State, ahol az edzőlegenda Urban Meyer távozása után igyekeznek rendezni a sorokat. Az SEC-ben szereplő, betonvédelmeiről ismert LSU általában egy jó irányítóra van az igazán nagy sikertől. Beleszólhat még a dolgokba a Jim Harbaugh, korábbi NFL-edző által irányított Michigan, vagy sötét lóként a kilencvenes-kétezres években meghatározó Texas Longhorns, ami talán kezdi összeszedni magát.

Miért nézzem én ezt az egészet?

Leginkább azért, mert hiába a papírforma, a rájátszásra hajtó csapatok aknamezőn lépkednek az alapszakaszban, és elég egyetlen vereség, hogy elszálljanak, vagy legalábbis a rájátszás résztvevőiről döntő bizottság tagjait elbizonytalanítsák. De amíg a nagyok egymást ölik, addig a bajnokság más szegleteiben is csupa érdekes dolog történik.