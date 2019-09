Vége az NFL nagy nyári melodrámájának

Szerdán hivatalosan is lezárult a 2019-es NFL-szezont megelőző nyár minibalhéja, vagyis az Oakland Raiders elkapójának, Antonio Brownnak a sisakügye, aki a visszavonulással való fenyegetést egy sok millió dolláros reklámszerződéssé varázsolta.

A probléma abból adódott, hogy a legutóbbi szezon után a Pittsburgh Steelerstől az Oakland Raidershez cserélt elkapó, Brown kilenc éve használt sisakját 2019-re már a nem elég biztonságos kategóriába sorolta az NFL, Brown pedig ezen kissé megsértődve közölte, hogy már pedig ő ragaszkodik a megszokott típushoz (a Schutt Air Advantage-hez), és ha nem kap külön engedélyt annak használatára, akkor kész visszavonulni.

Brown sisakügyében két problémás pont is volt, egyrészt maga a sisak 10 évnél öregebb volt, amit már nem hitelesítenek semmilyen biztonsági vizsgálaton, majd amikor sikerült szereznie egy 10 évnél fiatalabb darabot a sisakból, arról is kiderült, hogy már nem elég biztonságos.

Az elkapó végül hosszas tesztelés és tárgyalások után az egyik legfrissebben alapított sisakgyártó cég, a Xenith típusát választotta – egybehangzó értesülések szerint egy sok millió dollárt jelentő reklámszerződés keretében. A Xenith Shadow mellett korábban a Schutt Air XP-t is kipróbálta, végül előbbi mellett döntött.

A 31 éves Brownnak a sisakhiszti mellett is elég zaklatott nyara volt, részben a sisakkeresés, részben egy elbaltázott krioterápiás kezelés okozta talpsérülés miatt az edzőtábor és a felkészülés nagy részét ki kellett hagynia. Ettől függetlenül jó teljesítmény várható Browntól új csapatában, részben azért, mert 2010 óta elkapásokban és elkapott yardokban is ő a legjobb az NFL-ben, részben pedig azért, mert a tavalyi szezonban is remekelt még, az elkapások számában a top 10-ben zárt, elkapott yardokban a 11. volt, a 15 elkapott touchdownjánál viszont senki nem tudott jobbat.

Brown és az Oakland Raiders majd csak hétfő este, a Denver Broncos elleni kezdi meg a jubileumi, 100. NFL-szezont, amit magyar idő szerint a Green Bay Packers és a Chicago Bears mérkőzése nyit meg.