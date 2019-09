Csúnyán beégett történelmi lecke indította a 100. NFL-szezont

Az NFL legöregebb rivalizálásával, a magyar idő szerint péntek hajnalban már a párharc 199. meccsét játszó Chicago Bears–Green Bay Packers mérkőzéssel indult az NFL történetének 100. szezonja, az ünnepi pillanat viszont inkább szenvedős játékot, mint szép indítást hozott.

A jubileumi hangulat érződött az egész meccsen, a kommentátorállásban Chris Collinsworth és Al Michaels korhű ruhát idéző szettben ültek, a Chicago Bears vezetőedzője, Matt Nagy a csapat alapítójára, első tulajdonosára és egyben vezetőedzőjére, George Halasra emlékezett Halas jellegzetes kalapjával, meg aztán a Bears legelső támadójátékával is, amikor sorban második évben a Bears és az NFL hőskorát idéző T-formációval indította a szezon első meccsét.

Egy éve is a Packers volt a nyitófordulóban az ellenfél, akkor egy közepesen sikeres futással kezdtek, idén viszont nem annyira jött be a múltidézés, majdnem azonnal labdavesztés lett a dologból, amikor a futójátékos Tarik Cohen nem tudta megfogni az irányító Mitch Trubiskytől felé hátrapöccintett labdát. Szerencséjükre a védelem is szabálytalankodott közben, így mégsem történt baj a labdavesztésből.

A T-formációt az amerikaifutball legősibb felállásának tartják, bár akkoriban nagyon sok edző inkább szükségtelen trükközésnek tartotta csak. Jellemzője, hogy az ötfős támadófal mindkét oldalán egy-egy tight end áll fel, míg az irányító mögött pedig T-alakot formázva, nagyjából 5 yardos távolságban áll fel a három futójátékos – igaz, ezen kicsit kavart a Bears modernizáló jelleggel, ugyanis az irányító Trubisky nem közvetlenül a center mögött, hanem 5 yardra, shotgunban állt fel, és egy mozgással kicsit szélesebbre is húzták a felállást.

A Bears mellett az NFL alapításában is résztvevő Halas viszont hitt a felállásban, és több kollégájával együtt el is terjesztették az NFL-ben, bár a korábbi, úgynevezett single wing felállás 1953-ig tartotta magát a Pittsburgh Steelersnél, ők csak akkor álltak át a T-re.

A gyenge kezdés után nem sokat javult a Chicago a meccsen, Trubisky 45 passzából csak 26 volt jó, és volt egy eladott passza is, ráadásul a Bers futójátéka sem indult be. Sokkal jobb a Packers sem volt, náluk főleg a védelem feljavulása volt szembetűnő a tavalyi teljesítményhez képest. Végül a jó védőmunka, illetve Aaron Rodgers touchdownpassza volt a döntő.

NFL, 100. szezonnyitó