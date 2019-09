Szürreális fordulat a sisakbalhés NFL-es ügyében

A liga egyik legjobb elkapója fél év hiszti után egy 54 ezer dolláros büntetésen feszült be, veréssel fenyegette főnökét, ezzel örökre elvághatta magát.

Még el sem indult a 100. NFL-szezon, a liga sztárelkapója, Antonio Brown mégis olyan történetet hozott össze, amit összefogni is nehéz, de a vége sikerült a legsűrűbbre, hiszen azok után, hogy két nappal csapata szezonrajtja előtt kivágta az Oakland Raiders, úgy festett, hogy Brownnak befellegzett az NFL-ben, erre órákon belül aláírt a címvédő New England Patriotshoz, és az a pletyka is elkezdett terjedni, hogy Brown valójában végig ezt akarta.

De hogy mi is volt ez az egész őrület az NFL egyik legjobb elkapójával? Egy gyors emlékeztető:

miután elégedetlen volt a fizetésével, addig küzdött, amíg korábbi csapata, a Pittsburgh Steelers elcserélte az Oakland Raidershez márciusban,

Oaklandben napokon belül sikerült megállapodniuk a szerződéshosszabbításról, amiben Brown megkapta a hőn áhított garantált fizetést, az 50 milliós szerződésből 30 milliós részt,

Brown viszont nem tudta megkezdeni a felkészülést új csapatával, egyrészt kiderült a sisakjáról, hogy a típus már nem elég biztonságos, így játékra alkalmatlan, másrészt Brown súlyosabb sérüléseket szedett össze a talpán nem megfelelő krioterápiás kezelés közben,

ezért kihagyott az edzőtábor 11 edzéséből 10-et, és az előszezon meccsein sem játszott,

eközben a sisakügye miatt visszavonulással, illetve a liga beperlésével fenyegetőzött,

végül pár nappal a szezon rajtja előtt, szeptember 4-én kiválasztotta az új, már játékra alkalmas sisakját,

ezen a napon a Raiders 54 ezer dollárra büntette az 50 milliós szerződést aláíró játékosát az edzőtábor kihagyott edzései miatt,

Brown ezen bedühödve Instagramon mutogatta a levelet, illetve ölre ment főnökével, az általános igazgató Mike Mayockkal, akinek az arcába üvöltötte egy labdát elrúgva, hogy ezért büntessék meg.

Szeptember 6-án elnézést kért csapatától és az edzőktől is, ők megbocsátottak neki, és közölték, hétfőn játszhat a szezonnyitón,

ám amikor Brown megkapta a büntetést a fenti, Mayockkal való balhéért, a 215 ezer dolláros csekket látva újra haragra gerjedt – leginkább azon, hogy szerződésszegés miatt bukta a szerződéséből garantált összeg biztos kifizetését, pont azt, amiért harcolva kikönyörögte magát Pittsburghből,

így a szerződése felbontását kérte szeptember 7-én, a Raiders pedig kis gondolkodás után ki is rúgta.

Ezek után pár órával később aláírt a címvédő New England Patriotshoz, ahol egy év alatt 15 millió dollárt kereshet, ebből 9 milliót kapott meg csak az aláírásért.

Állítólag végig ez volt Brown terve, hogy valahogy Tom Brady csapatába kerüljön, és hát elég kacifántos úton, de végül is sikerült neki. A potenciális balhéknak ezzel persze nincs vége, de Brown és ügynöke közölték, hogy az elkapó mintaszerűen viselkedik majd a Patriotsnál, és csak a pályán elérhető siker érdekli.

Vagyis Antonio Brown foggal-körömmel küzdött a garantált összeget tartalmazó szerződésért, amit egy hónap őrülettel aztán semmissé tett Oaklandben, úgy, hogy végül ő fizetett majdnem 300 ezer dollárt büntetésekben, mielőtt egy centet is kereshetett volna a Raidersnél. A végén viszont mégis ő járt jól, egy biztos Super Bowl-esélyesnél kötött ki, igaz, itt csak egy évig biztos a helyzete, de egy szezon alatt ugyanúgy 15 millió dollárt kereshet potenciálisan, mint a Raidersnél aláírt korábbi szerződésével tehette volna.

Brown az első fordulóban még nem játszhat majd a Patriotsnál, a második játékhéten viszont már bevethető lesz.