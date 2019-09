Banális hibán ment el a tökéletes trükk

Ritkán látott, de általában veszélyes trükköt villantott a Washington State Cougars csapata szombat hajnalban az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban a Houston Cougars elleni meccsen, a jól felépített trükk viszont nem várt, banális hibán csúszott el.

A mérkőzés az első negyed végénél járt, az állás némi meglepetésre 0–0 volt – a fogadóirodák elég sok pontot vártak a találkozóra, de ez végül elmaradt –, és talán pont a vártnál gyengébb kezdés miatt dönthetett úgy a Washington State vezetőedzője, Mike Leach, hogy egy trükkel indítja be a felezővonalon átjutott csapatát.

Leach egy olyan játékvariációt hívott be, aminél a támadófal nem a labdát indító játékos, a center körül áll fel, hanem tőle kicsit távolabb. Ezzel ugyan lelövik magát a trükköt, hogy a centertől egy eltérő irányban szeretnének haladni, de az ilyen, úgynevezett swinging gate-játékoknak pont ez a lényege, hogy nem tudni, a túloldalra passzolnak-e, vagy a furcsa helyen felálló fal mögött iramodnak meg mondjuk egy futással.

A Washington State annyti csavart a dolgon, hogy az alkalmi centerré avanzsált elkapó, Brandon Arconado mögött senki nem állt fel, tehát biztossá vált, hogy valami speciális megoldással indítják majd a labdát. Tradicionálisan a center a két lába között adja vagy dobja hátra a labdát, itt viszont ez a lehetőség nem állt fenn – Arconado egy öles mozdulattal, éles szögben dobta hátra-oldalra a labdát az irányító Anthony Gordon felé, hátha így meglepik a Houstont.

A dolog be is jöhetett volna, bár Gordonon elég nagy lett a nyomás a védőoldalról, csakhogy a bírók belefújtak a játékba, szabálytalan labdaindítás, snap miatt. Önmagában nem az volt a baj, hogy Arconado nem a lába között adta fel a labdát, vagy hogy oldalirányban is mozgott az – ezt meg lehet tenni, a lényeg annyi, hogy a labdát egy, határozott, megszakítás nélküli mozdulattal kell indítani a centernek, Arconado viszont jól látható módon felemeli a labdát, majd azt meglendítve juttatja el Gordonhoz, ez pedig nem egy mozdulat volt.

A két csapat a második negyedben azért beindult, és végül 55 pontot termeltek – a végeredmény 31–24 lett a Washington State-nek, amiben az irányító Anthony Gordon három mérkőzés után már 1324 passzolt yardnál, 12 touchdownnál és csak 2 eladott labdánál jár. A Washington State-nél a hasonló szintű irányítóteljesítmény nem ritka, itt nevelkedett az NFL első fordulójában közönségkedvenccé váló Gardner Minshew is.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.