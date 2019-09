A bírók felélesztették az NFL legnagyobb tavalyi botrányát

Egy újabb hatalmas bírói hibával sikerült az NFL-játékvezetőknek felélesztenie a 2018-as rájátszás legnagyobb botrányát, azt az elnézett szabálytalanságot, ami lényegében a győzelemről, és így a Super Bowlba jutásról döntött télen a New Orleans Saints és a Los Angeles Rams meccsén. A szurkolók bíróságon óvták meg csalás vádja miatt a mérkőzést (sikertelenül), az NFL pedig szabályt módosított, hogy hasonló ne történhessen meg újra. Hasonló nem is történt, vasárnap teljes más módon sikerült a bíróknak megszívatni a New Orleans Saintset.

Az állás épp 3-3 volt a Saints és a Rams között a második negyed közepén, amikor a pontszerzéshez elég közel járó Rams irányítója, Jared Goff labdát vesztett. Goff kezét hátulról ütötték meg, a szabaddá váló labdára pedig Cameron Jordan csapott le, és egyből meg is iramodott, hogy 87 yardos touchdownt szerezzen. Ez sikerült is neki, csakhogy a bírók közben belefújtak a sípjukba, amivel megszakították a játékot, és egyértelmű touchdownt vettek el a Saintstől.

A probléma az volt, hogy egyes bírók a pályán sikertelen passznak gondolták a kísérletet. A fumble, vagyis a labdavesztés és sikertelen passz között kicsi a különbség ebben az esetben: ha Goff elindította volna a dobómozdulatot, vagyis a keze már előre halad, amikor kiütik a labdát a kezéből, az sikertelen passz, de itt még – mint a videózás során kiderült –, ez nem történt meg, tehát a Saints labdát szerzett. Azt meg is tarthatták, csakhogy touchdown helyett mélyen a saját térfelükről kezdhettek, vagyis január után megint az ő kárukra tévedtek a bírók.

A mérkőzés után a TD-től megfosztott Jordan a rossz ítéletet kritizálta, mondván a gyakorlat szerint ilyenkor szinte mindig hagyják, hogy végigmenjen a játék, és utólag ellenőrzik, mi is történt, de itt idő előtt, elhamarkodva sípoltak.

Végül a Rams nyert 27–9-re, ebben szerepe volt annak is, hogy ujjsérülés miatt korán le kellett hozniuk a kezdő irányító Drew Breest. Ugyancsak sérülést szedett össze a Pittsburgh Steelers irányítója, Ben Roethlisberger, ők szorosabb meccsen vesztettek Mason Rudolph vezetésével, a Seattle Seahawks 28–26-ra verte őket.

Ennél is nagyobb a probléma Miamiban, ami az első fordulóban elszenvedett 59–10-es vereség után most 43–0-ra kapott ki, ezúttal a harmadik negyed végétől felpörgő New England Patriots verte őket. A Dolphins két meccs utáni -92 pontos pontkülönbsége a harmadik legrosszabb két forduló elteltével az NFL-ben. A kiütéses siker ellenére Tom Brady végig pályán volt, leginkább azért, mert Bill Belichick el akarta kerülni a tavalyi fiaskót, amikor az utolsó másodpercekben eresztettek le, és kaptak ki a Dolphinstól, és ezért 60 perc koncentrációt kért csapatától, így pedig nem engedhetett meg egy kényelmi cserét.

A Patriotsban bemutatkozott a nyár balhéját szolgáltató, azóta már nemi erőszakkal is megvádolt Antonio Brown – az elkapó 4 elkapásból 56 yardot és egy TD-t szerzett első meccsén a Patriotsban.

Nála is nagyobb hős lett a Tennessee Titans egyik támadófalemberéből, a 140 kilós David Quessenberryből, aki a rákot legyőzve tért vissza a pályára. Quessenberryt 2014-ben diagnosztizálták rákkal, azóta a vasárnapi volt a harmadik meccse az NFL-ben, és ezt touchdownnal ünnepelhette, amikor egy passzból TD-t kapott el a második negyed elején.

Quessenberry meglepő touchdownja ellenére kikapott a Titans az Indianapolis Colts ellen, még úgy is, hogy az NFL korrekordere, egyben a liga történetének legtöbb pontját jegyző játékosa, Adam Vinatieri szenvedett a Coltsban. A rúgójátékos három extrapontból kettőt is kihagyott, ami azt jelenti, hogy a szezonban eddig nyolc rúgásából csak három volt sikeres, a meccs után pedig elkeseredettségében belengette, hogy visszavonulna.

A fordulóból megemlíthető még a Kansas City Chiefs irányítójának, Patrick Mahomesnak a teljesítménye is – a fiatal QB 443 yardot és 4 TD-t passzolt az Oakland Raiders elleni mérkőzésen, ebből mind a négy TD és 278 yard csak a második negyedben jött össze. A mérkőzésen utoljára láthattuk az NFL-ben, ahogy egy csapat baseball-gyémánttal a pályán játszik – mire a Raiders legközelebb otthon szerepel, már véget ér a helyi baseballcsapat, az Athletics számára a szezon, jövőre pedig már Las Vegasban játszik a Raiders.

Eredmények