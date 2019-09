Visszatérne az NFL-be a Trump által gyűlölt irányító

Miután több sztárirányító is kidőlt az NFL-ben, a botrányhős Colin Kaepernick megpróbálna visszatérni az NFL-be több év kihagyás után, legalábbis több hírforrás szerint az ügynöke felvette a kapcsolatot az érintett csapatokkal.

A játékoshoz közel álló források szerint Kaepernick még életében nem volt ilyen jó formában, amióta kikerült az NFL-ből, azóta is heti ötször edz, tehát nem kellene különösebben formába hoznia magát. Az irányító maga is posztolt arról a nyáron, hogy együtt készült a sztárelkapó Odell Beckham Jr.-ral.

A nagyobb csapatok közül a Carolina Panthers, a New Orleans Saints, az Pittsburgh Steelers olyan csapat, ahol sérülések miatt helyzet van, de valószínűleg egyik sem érdeklődik az irányító után. A Jaguarsnál is volt sérülés, Nick Foles meghatározatlan időre kidőlt, de a helyén jól mutatkozott be az újonc Gardner Minshew, valamint Josh Dobbst is szerződtették a Steelerstől. Esetleg a New York Jets jöhetne még szóba, ahol az elsőszámú irányító, Sam Darnold még hetekig nem bevethető, a cseréje, Trevor Siemian pedig az egész szezonra kidőlt, így az addig keretben sem lévő Luke Falk került a kezdőbe.

Kaepernick azután került ki a ligából, hogy a feketéket érő rendőri erőszak ellen kezdett tüntetni azzal, hogy nem állt fel az amerikai himnusznak a meccsek előtt. Több játékostársa is kiállt mellette, de kemény kritikákat is kapott, Donald Trump a kampánya során 2016-ban például azt mondta, hogy a játékos nyugodtan eltakarodhat az országból, ha itt nem tetszik neki, de később is ekézte többször is.

A játékos ezután a Nike reklámarcaként tűnt fel egy szintén megosztó kampányban, majd idén februárban megegyezéssel ért véget a pere, amit az NFL ellen indított összejátszás miatt.