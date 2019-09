A Patriots egy meccs után kivágta balhés elkapóját

Az NFL-ben címvédő New England Patriots péntek este azonnali hatállyal felbontotta Antonio Brown elkapó szerződését, így a balhés sztárnak egyetlen mérkőzés jutott a csapatban.

A játékos elküldéséről azután határozták, hogy csütörtökön a Sports Illustrated részleteket közölt arról, hogyan fenyegette meg azt a nőt, aki szexuális zaklatással vádolta. Az üzeneteket a nő ügyvédjei osztották meg a lappal és az NFL vezetésével. Korábban egy másik nő, Britney Taylor, egykori személyi edzője vádolta meg Brownt azzal, hogy többször is szexuálisan zaklatta, őt meg is hallgatta az NFL az ügyben, és a történtek miatt vizsgálatot indított a liga. Ez a vizsgálat továbbra is tart, és benne van a pakliban, hogy Brownt eltiltással fogják szankcionálni, de amíg nem születik konkrét döntés, addig pályára léphetett volna.

A Patriots valószínűleg azért is lépett már most, hogy elébe menjenek a dolognak, pénteki szűkszavú közleményük szerint úgy döntöttek, hogy mindenkinek az a legjobb, ha elválnak útjaik. A csapat egyébként korábban azt állította, nem tudott arról, hogy szexuális zaklatással vádolják az elkapót, és Bill Belichick edző is minden ezzel kapcsolatos kérdést igyekezett hárítani a sajtótájékoztatóin.

A 31 éves Brown a Pittsburgh Steelersben töltötte karrierjét a tavalyi évig, minden évében ezer elkapott yard fölött teljesített, majd az Oakland Raidershez került. Ott kezdődött a sisak-saga, olyan sisakban akart játszani, amit nem engedélyezett az NFL. Emiatt aztán hetekig hadakozott a ligával és még a visszavonulását is belengette. A Raiders tizenegy edzéséből tízet kihagyott, valamint egyetlen előszezon meccsen sem lépett pályára az új csapatában.



Oaklandben végül szeptember 4-én elégelték meg Brown viselkedését, és 54 ezer dollárra büntették meg a kihagyott edzések miatt. Az elkapó mintha csak erre várt volna, összeveszett az általános igazgató Mike Mayockkal, és az ügy olyan gyorsan eszkalálódott, hogy három nappal később már már el is váltak Brown és a Raiders útjai. A szabaddá vált Brownt néhány órával később már a címvédő New England Patriots szerződtette egy évre. A 100. NFL-szezon első fordulójában még nem játszhatott, ahol a Patriots a korábbi csapatát, a Steelerst 33-3-ra ütötte ki. A második fordulóban, a Miami Dolphins ellen 43-0-ra megnyert meccsen már az első touchdownját is megszerezte a New England játékosaként. Ő volt a hetvenkettedik olyan játékos, akinek Tom Brady irányító touchdownpasszt adott.

A kérdés, hogy fog-e egyáltalán még játszani az NFL-ben. Amíg tart ellene a liga vizsgálata, szinte biztos, hogy nem fogják szerződtetni, viszont az előélete és a balhéi miatt nem lenne meglepő, ha ezután is tartózkodnának a megszerzésétől a csapatok.

