Előre temették, leírták, most NFL-rekordot döntött első meccsén

Ha valaki májusban azt mondja a New York Giants szurkolóinak, hogy szeptember benünneplik majd Daniel Jonest, akkor jó eséllyel hülyének nézik. Amikor ugyanis a general manager Dave Gettleman az idei NFL-draft hatodik helyén kiválasztotta, a legtöbb New York-i kifütyülte a fiatal irányítót, majd ugyanezt a fogadtatást kapta, amikor egy baseball-meccs kezdődobását végezte el. Azóta viszont nagyot fordult a világ.

A Giants-szurkolók elégedetlensége nem volt alaptalan mert első ránézésre Jones teljesítménye a Duke egyetemen nem indokolta, hogy ilyen korán draftolják, ráadásul a legtöbb szakértő szerint a Giants következő választásánál is elérhető lett volna.

A játékos egész egyetemi karrierjét, és a csapatát is a hullámzó játék jellemezte, de a végzős évére tudott szintet lépni, sokkal stabilabbá vált, amit a 2674 passzolt yard, valamint a 22 passzolt touchdown is alátámaszt. Ez a teljesítménye meghívót ért a végzős egyetemi játékosoknak rendezett Senior Bowlra, ahol edzésen nem villogott, így a meccsen csak csereként került a pályára. Ott viszont már megmutatta mire képes, és győzelemig vezette a csapatát, és a legértékesebb játékosnak járó díjat is megkapta. Végül ez a teljesítmény győzte meg a Giantset, hogy Jones az ő emberük, és megvan Eli Manning tökéletes utódja.

0-2, irányítócsere

Az edzőtábor kezdetén nem a játékával tűnt ki, hanem azzal, hogy tényleg tökéletes Manning-utódnak nézett ki, hiszen ha nincs szám a mezükön, akkor akár ikrek is lehetnének.

Aztán elérkezett az első előszezon meccs, ahol Jones olyan jól játszott, hogy egy támadás után leültették, nehogy megsérüljön. Ez a lendület kitartott az egész előszezonban, és az alapszakaszra felmerült a kérdés, hogy mikor vehetu át Manning helyét. Erre a pillanatra se kellett sokat várni, Manning és a Giants is gyengén kezdte a szezont, és miután elvesztették az első két meccset, úgy érezték, nincs mire várni, jöjjön az újonc. A kétszeres Super Bowl-győztes Manning helyében sokan azonnal cserét kértek volna ebben a helyzetben, ő viszont rendkívül profin kezelte a dolgot. Elmondta, hogy ugyan csalódott, de ez benne van a pakliban, amikor irányítót draftol egy csapat, és neki nem megsértődnie kell, hanem ugyanúgy tenni a dolgát, mint eddig. Utána azt is hozzátette, hogy nem haragszik Jonesra, és továbbra is segíteni fogja mindenben, nyugodtan fordulhat hozzá tanácsokért.

Rekord élete első meccsén

Az nem derült ki, hogy kapott-e bármilyen tanácsot Manningtől a Buccaneers elleni meccs előtt, mindenesetre Jones parádézott. A vezetésével 18 pontos hátrányból sikerült felállnia a Giantsnek, miközben

ő lett a liga történetének első újonca, aki 300 passzolt yarddal, 2 passzolt touchdownnal és 2 futott touchdownnal zár egy meccset.

Ha ez nem lenne elég szép teljesítmény, akkor tegyük hozzá azt is, hogy a csapat sztárfutója, Saquon Barkley megsérült a meccs közben, szóval nem sok segítsége volt a fiatal irányítónak. Jones egyértelműen vezére volt a csapatnak, és elég jó esély van rá, hogy megvan a következő évek irányítója New Yorkban, a májusi füttykoncert pedig már csak egy rossz emlék.

(A cikket Csonka Péter írta)