Az egész szezonra eltiltották az NFL legaljasabb játékosát

Az NFL úgy döntött, hogy példásan megbünteti az Oakland Raiders-védőjét, Vontaze Burfictet vasárnapi brutális megmozdulásáért: tizenkét mérkőzésre tiltották el, vagyis ebben az idényben már nem léphet pályára az alapszakaszban.

Burfictet azután büntették meg, hogy csapata vasárnap esti mérkőzésén az Indianapolis Colts földön térdelő játékosára, Jack Doyle-ra sisakkal rontott rá. Ráadásul sisak a sisak elleni kontakt volt, amiket már egy jó ideje szankcionál az NFL.

A videón látni lehet, hogy mennyire elkésett, és egyben brutális megmozdulás volt.

Az eltiltásnak azért van üzenetértéke is egyben, mert pályán történt megmozdulásért ilyen súlyos büntetést még nem szabtak ki. A titanses Albert Haynesworth 2006-ban kapott öt meccset azért, mert megtaposta sisak nélküli ellenfelét, akkor az viszonylag példátlan büntetésnek számított. Burfict viszont visszaesőnek számít, hasonló ütközése is volt már, a még Steelersben játszó Antonio Brownnak rontott neki így. A védő korábban már kapott négy és ötmeccses eltiltást is, igaz, utóbbit végül három mérkőzésre csökkentették.

Benne van a pakliban, hogy ennek a büntetésnek a hosszát is csökkentsék, ha Burfict fellebbez, bár sokan már így is örökre eltiltották volna a fenti megmozdulásért. Pláne, hogy egyre több kutatás mutatja ki, hogy az ilyen és ehhez hasonló ütközések maradandó károsodást okozhatnak.