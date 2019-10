Egyetlen rúgás után betiltotta az NFL az újítást

Hibát korrigált utólag az NFL, amikor jelezte, hogy betiltja a Baltimore Ravens által három héttel ezelőtt bevetett furcsa kirúgást, aminél a rúgó Justin Tucker a földről magasra pattintotta a labdát, majd azt a levegőből rúgta el, hogy így próbálják meg visszaszerezni azt a rúgás végén.

A Ravens szerint a rúgás bevetése előtt több fronton is leokéztatták, amit kitaláltak, előbb a NFL New York-i irodáját hívták fel, majd a mérkőzés előtt a bírókkal is beszéltek, akik szintén felhívták a központi irodát, és mindenki azt mondta nekik, csinálják. Aztán megcsinálták – sikertelenül –, majd az NFL némi tanácskozás (majdnem három hét) után közölte, hogy igazából szabálytalan, amit a Ravens csinált, úgyhogy nem is szeretnék többet látni a pályán ezt a variációt.

John Harbaugh, a Ravens vezetőedzője annyit fűzött a dologhoz, hogy szerinte a versenybizottságban csíphette valakinek a szemét a dolog, ezért tiltották be, de erre közölte az NFL, hogy igazából eredetileg is szabálytalan volt a játék – csak valószínűleg a leírás alapján félreértették, mit is akar a Ravens. A baltimore-i csapat valószínűleg csak dropkickként hivatkozott a rúgásra, ami szabályos is lenne, abban az esetben, ha azt a pattintás pillanatában elrúgták volna, de az ilyen magasra felpattintott verzió nem megengedett.