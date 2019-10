Rémisztő sérülés, pályán tették helyre az NFL-sztár térdkalácsficamát

Súlyos sérülés nyitotta az NFL hetedik fordulóját, a Kansas City Chiefs és a Denver Broncos mérkőzésén ugyanis megsérült az MVP-címre pályázó, egyben a tavalyi legértékesebb játékosnak választott Chiefs-irányító, Patrick Mahomes, aki könnyen lehet, hogy az egész szezonra kidőlt. A Chiefs a sérülés ellenére behúzta a győzelmet a Denver otthonában.

Mahomes a második negyed elején, 10-6-os vezetésnél sérült meg, amikor negyedik kísérletnél csinált meg egy egyyardos futást, a támadófal közepén, a blokkoló emberei mögött-között előre törve. A nagy tömörülésben viszont valaki a térdére nehezedett, és egyből látszott, hogy Mahomesnak komoly fájdalmai vannak.

Bár az irányító a hosszú ápolás után saját lábán hagyta el a pályát, a helyzet egyáltalán nem biztató. Később kiderült, hogy a térdkalácsa ficamodott ki – a fenti videó végén látszik is, ahogy visszapattintják a helyére – és a legkedvezőbb diagnózis szerint is három hét kihagyás vár az irányítóra, de az is könnyen elképzelhető, hogy a teljes szezont ki kell hagynia. Ez majd a pénteki MRI-vizsgálat során dőlhet el.

Mahomes sérülése után Matt Moore állt be a helyére, és a vezetésével további 20 pontot gyűjtöttek, így a Chiefs nyert 30-6-ra. Ezt nagyban a védelmüknek is köszönhetik, összesen hat sacket mutattak be a Denver-irányító Joe Flacco ellen.

A Chiefs Mahomes diagnózisára várva 5-2-es mérleggel áll a péntek hajnali meccs után, a Broncos ennek pont a fordítottját, 2-5-ös eredményt tud felmutatni.

Eredmény