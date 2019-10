A bírókon hasalt el a legszívatósabb, hasalós trükk

Az amerikaifutball egyik legnehezebben elsüthető, ugyanakkor legnagyobb szívatása, amikor egy játékos a pálya festésével azonos színű mezben, hasalva bújik meg a pálya egyik szegletében, hogy aztán a semmiből felpattanva jól meglepje az ellenfelét. A Washington Huskies pont ezzel próbálkozott meg szombaton az Oregon Ducks elleni rangadón szombaton, csakhogy mivel ez a fajta trükközés már a szabályalkotóknak is sok, nem jutottak vele messzire, a bírók ugyanis közbeszóltak.

A Washington 7-0-s hátránynál, még a meccs első negyedében, az első oregoni pontszerzés után nyúlt a közkedvelt trükközéshez. A főszereplő Chico McClatcher volt, aki a visszahordást ugyan még állva kezdte meg, de amikor látta, hogy a labda nem felé, hanem a pálya másik oldalára tart, akkor gyorsan hátrált pár lépést, és Predator módjára a földbe kamuflázsolta magát.

Amint Aaron Fuller megszerezte a labdát, McClatcher felpattant, hogy egy keresztlabda után a félig üres térfélen iramodjon meg. Majdnem félpályáig jutott, de végül nem sokra ment a Washington sem a trükkel, sem McClatcher futásával, mert büntetés miatt visszasorolták őket.

A hasonló trükközést pár éve tiltották be, és bár néha elnézik a bírók (egy hasonló visszahordás tavaly is átjutott rajtuk, ezért is próbálják be a csapatok időről időre újra), most lecsaptak az esetre, ami személyi hibával felérő büntetést jelentett McClatchernek.

A meccset végül az Oregon nyert 35-31-re.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.