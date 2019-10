Sisakon keresztül rúgták szemen az NFL-est, így is touchdownt dobott

Történelmi edzőtrió jött létre az NFL nyolcadik fordulójában Bill Belichick 300., szimbolikus győzelmével, a Los Angeles Rams Londonban trükközött, Deshaun Watson úgy adott touchdownpasszt, hogy közben szemen rúgták a sisakján keresztül, a Texansból kidőlt az NFL egyik legjobb védője.

Az irányító Deshaun Watson hősies teljesítménye is kellett hogy a Houston Texans legyőzze az Oakland Raiderst az NFL nyolcadik fordulójában – Watson a negyedik negyed közepén, a végül győzelmet jelentő touchdownpassznál találta meg úgy a célpontját, a tight end Darren Fellst, hogy pillanatokkal korábban, a védők elől menekülés közben a sisakján keresztül rúgta szemen véletlenül Arden Key.

Watson végül egy kisebb duzzanattal megúszta, csak egy rövid ápolás kellett, hogy folytatni tudja a mérkőzést, amit végül 27–24-re nyertek meg. A győzelem viszont fontos vezéráldozattal is járt, a teljes szezonra kidőlt ugyanis a Texans védelmének legjobbja, J.J. Watt, aki a mellizmát szakította el a mérkőzésen.

A Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals Londonban találkoztak, és a Rams viszonylag simán be is húzta a győzelmet a továbbra is nyeretlen Cincinnati ellen. Ehhez ha nem is kellett trükközés, azért hobbiból csavartak egyet a látványon, és egy úgynevezett dupla reverse flea flickerrel szereztek 65 yardos touchdownt.

A játék lényege, hogy a támadófal mögött keresztbe futó elkapó kapja a labdát, ő azt visszafele továbbadja egy vele ellentétes irányban futó másik elkapónak, hogy ezzel hozzák zavarba a védelmet, remélve, hogy az hamar elveszti a fonalat. A Rams trükkje itt még nem ért véget, a labdát másodjára kapó Robert Woods még tovább adta az irányító Jared Goffnak, aki a közben továbbsprintelő, a labdát korábban már kézhez kapó Cooper Kuppnak passzolt. Kupp mellett elcsúszott ugyan a Bengals egyik védője, de anélkül is sikeres lett volna a passz, igaz, a 65 yardos touchdown nem biztos, hogy sikerült volna.

A Bengals vereségével a csapat irányítója, Andy Dalton különleges rekordot ért el: az NFL történetének első irányítója lett, aki 8-0-s és 0-8-as mérleggel is kezdett már szezont.

Ha már rekordok: a Cleveland Browns elleni győzelmével Bill Belichick, a New England Patriots vezetőedzője 300. győzelmét szerezte az NFL-ben (alapszakasz és rájátszás együtt), ezzel mindössze a harmadik edző lett, aki 300 győzelemig jutott. Belichick előtt az egyaránt magyar felmenőkkel rendelkező Don Shula (347) és George Halas (324) áll már csak.

Belichick pont az ellen a Browns ellen szerezte a 300. győzelmét, aminél megkezdte vezetőedzői pályafutását, és aminél pont a New England Patriots ellen szerezte a legelső győzelmét vezetőedzőként.

A Patriots győzelmét részben ismét a remek formában játszó, pontosabban az ellenfél hibáira kiválóan lecsapó védelem segítette, ami sorban három egymást követő játékból is labdát szerzett:

előbb Nick Chubb ejtette el a labdát, amiből a Patriots touchdownt is szerzett,

majd ismét Chubb kezéből verték ki a labdát egy hosszú futás végén,

majd az irányító Baker Mayfield dobta oda a 143 kilós védő, Lawrence Guy kezébe a labdát egyfajta ajándékként.

