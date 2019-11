Videójátékból előbújt irányító állította meg a Patriotsot

Veretlen és nyeretlen csapatból is eggyel kevesebb maradt az NFL 9. fordulója után, és inkább az eddig nyert meccs nélkül álló Miami Dolphins győzelme az érdekes, kevéssé titkolt dolog ugyanis, hogy a Miami minél rosszabb mérleggel zárta volna a szezont, hogy a tavaszi drafton a legjobb helyzetbe kerüljenek, ez viszont borulhat most. Az eddig hibátlan címvédő New England Patriots idegenben kapott nagy verést, a fiatal irányító Lamar Jackson és a Baltimore Ravens fantasztikus játékot nyújtott.

A forduló rangadóját a Baltimore Ravens és a New England Patriots játszotta előbbi otthonában, a Ravens pedig alaposan felszívta magát a vasárnap, helyi idő szerint főműsoridőbe rakott meccsre. A Ravens irányítója, Lamar Jackson ugyan csak 163 yardot és egy touchdownt passzolt, de emellett volt 61 futott yardja és két futott touchdownja, és összességében is elég zavarba ejtő dolgokat művelt a Patriots védelmével, amikor futásba kezdett, mintha videójátékból lépett volna elő.

A Ravens korán megugrott 17-0-ra, és innen még fel tudottá állni a Patriots, a harmadik negyed közepén 24-20-ig zárkóztak, a végét viszont a Baltimore bírta jobban, ami Jackson két futott TD-jével végül 37-20-ra nyert. A Patriots első vereségét szenvedte el a szezonban, így már csak a San Francisco 49ers veretlen az NFL-ben – ők magyar idő szerint péntek hajnalban nyertek az Arizona Cardinals ellen 28-25-re.

A nyeretlen oldalon egyedüliként a fordulóban pihenő Cincinnati Bengals maradt, miután a Miami Dolphins meglepetésre legyőzte a csoportrivális New York Jetset. A Dolphins vezetőedzőjeként első győzelmét arató Brian Flores olyan Gatorade-fürdőt kapott a siker után, mint februárban a Patriotsban szerzett Super Bowl-győzelem után. Dolphins 26-18-ra nyert a Jets ellen.

Dolphins coach Brian Flores (PHOTO: Allen Eyestone) pic.twitter.com/qa7OzFujPP — Joe Schad (@schadjoe) November 3, 2019

A nap legfurcsább stasztikáját a Chicago Bears hozta össze, ami a Philadelphia Eagles elleni meccs szünetéig összesen 9 yardot szerzett, ezzel passzjátékonként mintegy 6 centit haladtak két negyed alatt. A végére azért javultak, de így is kikaptak 22-14-re.

Ha már statisztika, kiemelendő a Seattle Seahawks irányítója, Russell Wilson, aki öt passzolt touchdownig jutott a Tampa Bay Buccaneers ellen, és mivel nem volt eladott labdája a meccsen, a hetedik NFL-játékos lett legalább három olyan meccsel, amin 5 TD-je és 0 interceptionje volt. A második hat játékos Drew Brees (7 ilyen meccsel), Tom Brady (6), Peyton Manning, Ben Roethlisberger és Aaron Rodgers (5), illetve Deshaun Watson (3).

