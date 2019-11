Életfogytiglan helyett 12-18 évvel megússza a hajléktalan nőt erőszakoló NFL-es

Megúszta az életfogytiglani börtönbüntetést a többrendbeli nemi erőszakkal és szemérem elleni bűncselekményekkel vádolt korábbi NFL-játékos, Kellen Winslow, aki peren kívül egyezséggel vetett véget az ellene folyó eljárásnak. Az új egyezség értelmében Winslow, aki minden vádpontban bűnösnek ismerte el magát, 12-18 év börtönre számíthat.

Winslow ügyében a korábbi tárgyalás után döntés nélkül maradt 8 vádpontban indult újra a tárgyalás október 4-én, amit a peren kívüli egyezséggel azonnal fel is függesztettek. A nyolc vádpont között szerepelt például egy 2003-as ügy, amiben Winslow még egyetemi játékosként egy eszméletlen diáklányt erőszakolt meg, illetve szexuális zaklatási vádpont is egy 54 éves stoppos ellen, de szexuális kényszerítés és emberrablás is szerepelt az ellene felhozott vádak között.

A június elején három másik vádpontban bűnösnek talált Winslow a tárgyalás közben némi hezitálás után ismerte csak el bűnösségét, amivel elkerülte az életfogytig tartó szabadságvesztést.

A most 36 éves Kellen Winslow egykor hatalmas sztárnak indult, volt, hogy posztján (tight end) ő volt az NFL legjobban fizetett játékosa, majd hirtelen nagyon mélyre zuhant, pornófüggősége és megbízhatatlansága miatt kikopott a ligából, aztán egyre súlyosabb bűncselekményeket követett el.