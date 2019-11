Egy negyedik gyilkosságnál is előkerült a börtönben öngyilkos NFL-es neve

A gyilkossággal vádolt korábbi New England Patriots-játékos az összes vádpontban bűnös.

A lánya a ligát és a Patriotsot is bepereli.

Egy negyedik gyilkossággal is összefüggésbe hozta egy friss könyv a New England Patriots korábbi játékosát, a 2017-ben gyilkosság miatt börtönbüntetését töltve öngyilkos Aaron Hernandezt. A tényfeltáró újságíró Dylan Howard nemrég megjelent, Aaron Hernandez’s Killing Fields (Aaron Hernandez gyilkos mezői) című könyvében ír arról, hogy a gyilkosságért elítélt, és egy másik kettős gyilkossággal megvádolt Hernandez egy cellatársának hencegett azzal, hogy volt egy negyedik áldozata is.

[Aaron] mindig arról beszélt nekem, hogy négy gyilkossághoz volt köze, mindig azzal viccelődött, hogy négy hullája van

– idézi a könyv a Hernandezzel együtt ülő Kyle Kennedyt.

Howard könyve aztán ki is fejti a rejtélyes állítást: Hernandez azelőtt, hogy megölte volna azt az Odin Lloydot, akinek a megöléséért végül elítélték, több barátjára akarta bízni a gyilkosságok, ők viszont összekeverték a megjelölt célpontot egy másik emberrel, így véletlenségből a Lloydra csak hasonlító Jordan Millert ölték meg.

Hernandez még aktív NFL-játékosként ölte meg a menyasszonya testvérével járó Lloydot, akit közvetlen közelről, hat lövéssel végzett ki egy, a lakóhelyéhez közeli gyártelepen. A 2013-as gyilkosságért életfogytiglanra ítélték 2015-ben, majd kiderült, hogy egy másik kettős gyilkossághoz is köze lehet, de 2017-ben, öt nappal az öngyilkossága előtt felmentették a kettős emberölés vádja alól.