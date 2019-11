Több NFL-csapat is kíváncsi Colin Kaepernickre

Szerda reggel derült ki, hogy az NFL zártkörű edzést és interjúlehetőséget szervez Colin Kaepernick irányítónak, aki korábban pert is indított a liga ellen, és a sportág egyik legmegosztóbb személyisége. És évek óta nem játszott az NFL-ben.

Kaepernicknek szombatra, Atlantába szervezték meg az edzést, ahova az összes NFL-csapatot meghívták, a csapatok képviselői beszélhetnek is vele. Az eseményről felvételt készít a liga, amit az érdeklődő csapatok rendelkezésére bocsát. Az irányító azt mondta, két éve erre a lehetőségre vár, formában van, és alig várja, hogy találkozzon az edzőkkel, csapatvezetőkkel.

Szerda estig a Miami Dolphins, az Atlanta Falcons és a Detroit Lions jelezte, hogy biztosan képviseltetik magukat az eseményen, amerikai lapok szerint a Dallas Cowboys is így tesz majd. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy szerződést vagy lehetőséget kap bármelyik csapatnál, és sokan inkább az NFL PR-manőverének tartja az eseményt.

A liga és Kaepernick ugyanis egy ideig perben állt, miután a játékos szerint az NFL tulajdonosai direkt összezártak ellene. Végül idén februárban egyeztek meg.

Kaepernick azután került ki a ligából, hogy a feketéket érő rendőri erőszak ellen kezdett tüntetni úgy, hogy nem állt fel az amerikai himnusznak a meccsek előtt. Több játékostársa is kiállt mellette, de kemény kritikákat is kapott, az akkor még csak az elnöki címre pályázó Donald Trump a kampánya során 2016-ban például azt mondta, hogy a játékos nyugodtan eltakarodhat az országból, ha itt nem tetszik neki, de később is ekézte többször is.