Az NFL királyából egy hét alatt senki lett egy telefontöltő miatt

45 játékos van az NFL-ben, akik egy mérkőzésen legalább 4 touchdownt tudtak futni. Van köztük olyan legenda, mint Jim Brown, Earl Campbell, az NFL-ben mai napig a legtöbb futott yarddal bíró Eric Dickerson, vagy épp a megállíthatatlan Marshawn Lynch, Emmitt Smith, esetleg LaDainian Tomlinson. És ott van köztük az a Jones Gray is, akinek összesen 16 mérkőzés jutott az NFL-ben, és aki egy telefontöltő miatt kopott ki a ligából, nem sokkal azután, hogy 5 éve lehengerlő játékkal négy touchdownt is futott az Indianapolis Colts ellen. Aztán a feledésbe merült.

Az, hogy valaki összesen 16 meccsig jusson az NFL-ben, de legyen benne egy olyan, amikor 4 TD-t is fut, az egészen szürreális arány, olyannyira, hogy a másik 44 játékosból 31-en legalább 100 mérkőzésig húzták a profik között, tehát nagyon hosszú ideig kell bírni, hogy esély nyíljon egy 4 TD-s meccsre. Gray után a második legkevesebb meccsel bíró játékos, aki ezt megcsinálta, a most 34 meccsel álló Aaron Jones, de ő még aktív, 24 éves, és csak harmadik éve játszik az NFL-ben, vagyis ha nem sérül meg, akár ő is eljuthat a 100-ig, de minimum még jobban elhúzhat Graytől.

Gray története viszont nem szokványos. Az akkor még fiatal futójátékos öt éve a mai napon, vagyis 2014. november 16-án olyan teljesítményt nyújtott, amiről minden futójátékos álmodik: 37 futásból 201 futott yard és 4 touchdown az Indianapolis Colts elleni mérkőzésen. Sokan hihették, hogy a szezont aztán Super Bowl-győzelemmel záró New England Patriots újabb csiszolatlan gyémántra bukkant, hiszen Graynek egészen addig három meccse volt az NFL-ben, ezeken pedig összesen nem volt 37 futása és 201 yardja (32 labdaérintésből 131 yarddal állt).

A nagy napot több speciális körülmény előzte meg. Gray 2012-ben senkinek nem kellett a drafton, miután a ligába készülve elszakította az egyik térdszalagját. A bemutatkozásra 2014-ig kellett várnia, akkor is az kellett hozzá, hogy a Patriotsban kidőljön előle egy másik futójátékos, Stevan Ridley. A 11. fordulóra készülő Patriots pihenőhéten volt, és mivel tudták, hogy a leendő ellenfél Indianapolis Coltsnál sérült lesz a futójáték megállításáért nagyban felelős védő, Arthur Jones, direkt erre a gyenge pontra fókuszáltak Gray felkészítésével.

Gray mind a négy negyedben futott egy-egy touchdownt, a forduló után a neves sportmagazin, a Sports Illustrated címlapjára került, ő és családja is kezdte elhinni, hogy végre megvan az áttörés.

A csoda viszont csak öt napig tartott, röviddel a varázslatos mérkőzés után Gray csillaga leáldozott, méghozzá egy telefontöltő hibájából.

Az eddig lényegében teljesen ismeretlen Gray a Colts elleni meccsen nyújtott pazar teljesítményével a fantasy football-játékosok (olyan online játék, amiben a több csapatból összeválogatott játékosok adott meccsnap nyújtott teljesítménye számít, attól függetlenül, hogy a csapata végül ténylegesen nyer, vagy veszít) kedvence lett, és a következő fordulóban már a játékosok 75,7 százaléka csapatba tette Grayt, aki addig 1,3%-nyi csapatnál volt csak a keretben. Hogy aztán a soron következő meccsen egyetlen pillanatnyit se játsszon.

Öt nappal a Colts elleni meccs után, november 16-án, pénteken kora reggel volt gyűlése a Patriotsnak. Gray, ahogy mindig, beállította az ébresztőt telefonján, majd feldugta azt tölteni. Csakhogy nem vette észre, hogy a töltő nem volt elég jól bedugva a konnektorba, így a 7.30-kor kezdődő csapatgyűlés napján 8.30-kor ébredt. Ha van főbenjáró bűn a Patriotsnál, akkor az a késés, ezt ő maga is tudta.

A csapatnál egyébként attól féltek, hogy Gray túlzott ünneplésbe csapott, és esetleg annyira berúgott, hogy nem tudott felkelni, de hiába magyarázta a töltő hibáját a vezetőedző Bill Belichicknek, nem nyert megbocsájtást. A szezon további hat meccséből kettőn pályára sem lépett, a többin összesen 20 futás és 91 yard jutott neki, a rájátszásban egy meccset kapott, a Super Bowlra pedig nem nevezték a pályára lépő játékosok közé.

A 2015-ös szezon előtt elküldte a Patriots, előbb a Miaminál, majd a Jacksonville-nél próbálkozott, de egyik helyen sem sikerült megragadnia, volt egy súlyosabb sérülése is, a 2015-ös szezon óta pedig nem játszott az NFL-ben. Mindez egy telefontoltó miatt.

Gray történetét az ESPN kapargatta meg 5 évvel a legendás mérkőzés után.

A cikkhez a Pro Football Reference statisztikai és történeti szakoldal adatbázisát használtuk.