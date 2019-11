Nincs jobb poén, mint előhúzni a trükköt, amivel 12 éve sokkoltál

Vannak olyan trükkös játékok az amerikaifutballban, melyek legendává nőttek, mert olyan helyzetben dobták be őket, amikor óriásit szóltak. Az egyik ilyen a State of Liberty, vagyis a Szabadságszobor nevű, amivel a Boise State nagy meglepetésre nyert az Oklahoma ellen a 2007-es Fiesta Bowlon, az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban. Szombat este ismét előkapták.

A Boise State ellenfele ezúttal a Utah State volt a főcsoportján belül, és a mérkőzés első negyedében, 14-7-es vezetésnél húzták elő a trükköt az ellenfél end zone-jának közelében.

A játék lényege itt is a tökéletesen kivitelezett megtévesztés: miután elindult az akció, az irányító Jaylon Henderson úgy tett mintha passzolna, bele is állt a mozdulatba. Passz helyett azonban alsó kézből átnyújtotta a labdát. Innen jön a trükkös játék neve, mert ha tökéletesen mutatják be a mozdulatot, akkor egyik kéz a levegőben, másik a test mellett, pont ahogy a Szabadságszobor áll. Henderson a mögötte álló futójátékos, George Holaninak nyújtotta át a labdát, aki addig látványosan nem is avatkozott akcióba. A futó ezután elment balra, kapott pár blokkot, és megcsinálta az ötyardos touchdownt.

.@BroncoSportsFB pulls out the STATUE OF LIBERTY 🗽 pic.twitter.com/Xt3XfgIwNG — CBS Sports Network (@CBSSportsNet) November 24, 2019

A Boise State 56-21-re nyerte meg a mérkőzést, és már 10-1-es mérleggel áll a jövő héten véget érő alapszakaszban.

Amikor 2007-ben trükközött ugyanezzel a csapat, akkor a legnagyobb közönség előtt tette: 2007-ben, gyakorlatilag kiscsapatként játszhattak egy sztárcsapat, az Oklahoma ellen az év végén.

Akkor a hosszabbítás végén egy touchdownnal feljöttek 41-42-re az Oklahomára, de ahelyett, hogy extra ponttal egyenlítettek volna az újabb hosszabbításért, inkább rámentek a kétpontos kísérletre. Ekkor vállalta be Chris Peterson vezetőedző a Statue of Libertyt, amivel megnyerték a Fiesta Bowlt – azóta is minden idők egyik legtökösebb húzásaként tartják számon a döntést.

