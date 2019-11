Hálaadáskor, négyszer támadt fel egy kihalóban levő NFL-trükk

A hagyománynak megfelelően három mérkőzést rendeztek az NFL-ben hálaadás napján, ezeken pedig kisebb csodát hoztak össze a csapatok, látszólag feltámasztották ugyanis a játék egyik kihalóban lévő elemét, az úgynevezett onside kicket, amiből a három meccsen négyet is sikerrel hajtottak vége úgy, hogy a korábbi 12 fordulóban összesen két ilyen sikeres kísérlet volt.

A nap első onside kickje – ez olyan rúgás, amikor pontszerzés után, vagy az egyik félidő kezdetekor a csapat nem messzire rúgja el a labdát, hanem megpróbálja 10 yardos haladás után visszaszerezeni azt, hogy újból ők támadhassanak – a Chicago Bears és a Detroit Lions meccsén jött a Lions második touchdownja után.

Mivel a detroiti csapat a csere-csereirányítójával állt fel, tudták, hogy kellenek a trükkök, ha meg akarják verni a csoportrivális Chicagót. Ehhez ritkán látott módszerhez folyamodtak: a rúgójátékos az ellenfél visszahordócsapatának első sorában álló játékosát vette célba, hogy a róla visszapattanó labda a rúgócsapat embereit segítse. Ha pontosan végzik el a rúgást, nagyobb eséllyel szerezhetik vissza a labdát, hiszen a visszahordókkal ellentétes irányba pattan az – és így is lett.

A trükkök ellenére kikapott a Lions (24-20), és ezzel eldőlt, hogy már biztosan nem lehetnek ott a rájátszásban. Szintén nehezebb helyzetbe került a hazai pályán vereséget szenvedő Dallas Cowboys, amit a Buffalo Bills intézett el 26-15-re. Jelen állás szerint a Cowboys ugyan még pont becsusszanna a rájátszásba, mert 6-6-os mérlegükkel vezetik a csoportjukat, de a vereség miatt beérheti őket a Philadelphia Eagles.

Háromból három

A New Orleans Saints viszont már biztosan csoportgyőztes, miután nagy küzdelemben idegenben verték az Atlanta Falconst. A meccs meglepetése az volt, hogy a Falcons sorban három kirúgásából is sikeres onside-ot hajtott végre – egyet szabálytalanság miatt érvénytelenítettek –, ezzel a korábbi Lions-rúgással együtt 5-re növelték a szezonbeli sikeres onside-ok számát, vagyis eddig csak kettő sikerült az idényben. Az onside-ok feltámasztására korábban bizarr próbálkozás is volt, amit már a szezon közben gyorsan be is tiltottak.

A Falcons sorban három sikeres onside kickje

A nagy trükközés persze nem volt véletlen a Falcons részéről, a komoly hátrányt, amit a sorozatos onside kickekkel próbáltak meg eltüntetni részben az is eredményezte, hogy a támadóoldalon nem sokra jutottak. A Saints védelme szabályosan megfojtottak őket, kilenc sacket csináltak, volt két interceptionjük, ráadásul a Saints svájci bicskája, a papíron csereirányító, de futásokat, elkapásokat, visszahordásokat, és speciális csapatokban más szerepeket is vállaló Taysom Hill blokkolt egy puntot, majd a labdát megszerezve ő maga szerzett touchdownt.

