Hajszálon múlt az NFL első feladott meccse, ami aztán botrányba fulladt

Egy logisztikai malőr miatt majdnem összejött a modern kori NFL első feladott meccse, a Kansas City Chiefsnél ugyanis a kezdés előtt másfél órával még hiányzott a keret több mint felének meccsfelszerelése. A mérkőzés végül a bírók hibáiról szólt, részben ezek miatt is sorban második meccsét vesztette el a bajnok New England Patriots. Volt több kiütés és 94 pontot hozó meccs is az NFL 14. fordulójában.

Kalandos felvezetésű mérkőzésen nyert a Kansas City Chiefs a New England Patriots otthonában az NFL 14. fordulójában, amivel részben visszavágtak a Patriotsnak a tavalyi főcsoportdöntős vereségért, igaz, a Patriots hiába kapott ki sorban másodszor, a Chiefs még így sem előzte meg őket az összesített állásban.

A mérkőzés előtt egyébként nagyjából 1-1,5 órán múlt, hogy a Chiefs a modern kori NFL első csapataként feladja a mérkőzést, a csapat felszerelésének nagy része ugyanis a New England-i Foxborough helyett valahogy New Jersey-ben kötött ki, emiatt 35 játékos, vagyis több mint a keret fele csak az utolsó pillanatban, úgy másfél órával a kezdés előtt kapta meg a felszerelését.

A végül megtartott mérkőzés nagy mértékben a bírókról is szólt, akik legalább két sorsdöntő jelenetet elnéztek a Patriots kárára. Igaz, a New England önerőből szenvedve tudott csak haladni, igaz, ha a bírók jó ítéleteket hoznak, még így is lett volna esélyük a győzelemre.

A két, a bírók által elnézett eset egyébként pont egymás után jött. Az elsőnél a Kansas City Chiefs támadott a harmadik negyedik legvégén, amikor egy passz után a tight end Travis Kelce elejtette a labdát – a Patriots pedig simán touchdownt szerezhetett volna a felkapott labdából, de a bírók közbefújtak. A Patriots vezetőedzője, Bill Belichick visszanézette a bírókkal az esetet, és ugyan a labdát megkapták, mert egyértelműen fumble volt Kelcenél, a touchdown elmaradt 23-13-as Patriots-hátránynál. (Két éve a Patriots pont hasonló ítélet jó oldalán állva jutott tovább a Jacksonville Jaguars ellen a rájátszásban.)

A megszerzett labda után jött a második eset. A Patriots a pályán végiggyalogolva touchdownt szerzett, ám hiába ugrott nagyot az oldalvonal mellett az újonc N'Keal Harry, a bírók szerint kilépett előtte – láthatóan nem ez történt –, ám mivel a Patriotsnak részben a bíró hiba miatt visszanézetett Kelce-labdavesztés miatt nem maradt újabb challenge-e, a pályán hozott ítélet maradt érvényben, touchdowntól megfosztva a Patriotsot.

A mezőnygóllal véget érő támadás után már nem született pont, így a Chiefs 23-16-ra nyert, de nem csak a bírókon múlt, a Patriots támadójátéka tovább szenvedett. Tom Brady 36 passzából csak 19 volt jó, 169 yarddal, illetve 1-1 touchdownnal és interceptionnel zárt, ami kevésnek bizonyult, főleg úgy, hogy a futójátékkal is csak 94 yardot szereztek.

A forduló legtöbb pontot hozó meccsén 48-46-ra nyert a San Francisco 49ers a New Orleans Saints otthonában, a Tennessee Titans szintén idenben ütötte ki 42-21-re az Oakland Raiderst, a friss edzőváltáson átesett Carolina Panthers 40-20-as vereségbe futott bele az Atlanta Falconsnál, míg a Denver Broncosnál a nem rég a kezdőcsapatba rakott irányító Drew Lock második meccsét is megnyerte, ezúttal a Houston Texanst verték idegenben 38-24-re-

Eredmények

New England Patriots-Kansas City Chiefs 16-23

Tampa Bay Buccaneers-Indianapolis Colts 38-35

Atlanta Falcons-Carolina Panthers 40-20

Buffalo Bills-Baltimore Ravens 17-24

Cleveland Browns-Cincinnati Bengals 27-19

Green Bay Packers-Washington Redskins 20-15

Minnesota Vikings-Detroit Lions 20-7

New Orleans Saints-San Francisco 49ers 46-48

New York Jets-Miami Dolphins 22-21

Houston Texans-Denver Broncos 24-38

Jacksonville Jaguars-Los Angeles Chargers 10-45

Oakland Raiders-Tennessee Titans 21-42

Arzona Cardinals-Pittsburgh Steelers 17-23

Los Angeles Rams-Seattle Seahawks 28-12

csütörtökön játszották

Chicago Bears-Dallas Cowboys 31-24

hétfőn játsszák