Mégis bajban lehet a Patriots a videózós balhé miatt?

Hétfőn este derült ki, hogy az NFL-ben címvédő New England Patriotshoz tartozó, amúgy akkreditált videós stábot kapcsoltak le a hétvégi Cincinnati Bengals-Cleveland Browns-mérkőzésen. Az első gyanú az volt, hogy a sajtópáholyból a Bengals oldalvonal melletti stábját és az edzők kézjeleit filmezték, amit tiltanak a szabályok. A Patriots későbbi közleményében állította, hogy a csapatuk csak egy dokumentumfilmhez forgatott jeleneteket, azt akarták bemutatni, hogyan dolgoznak az ellenfelet feltérképező megfigyelőik. Most viszont van egy fordulat.

Az általában jól értesült Athletic forrásai szerint ugyanis a felvételeken összesen nyolcpercnyi olyan részlet van, amiben direktben a Bengals oldalvonalát, az edzők kézjelzéseit és a pályára lépő játékosokat lehet látni.

A Patriots korábban már elismerte, hogy a stábjuk hibázott, amikor a szabályokat megsértve készített felvételek a bengalsosokról, viszont nem állt szándékukban kémkedni, vagy felhasználni további célokra az így született felvételeket. Ezt némileg árnyalhatja, hogy a stábjuk nyolc percig filmezte az ellenfél pálya melletti munkáját.

A történtekről megkérdezték Bill Belichicket, a Patriots edzőjét is, aki elmondta, hogy a Bengals elleni meccsre koncentrál, és nincs tudomása a felvételekről, nem is vonták be ebbe az egészbe. A mostani ügy azért is kínos a Patriots számára, mert 2007-es spygate miatt a liga történetének addigi legsúlyosabb büntetését kapták, mert szabályokat megszegve vették fel az ellenfeleik kézjeleit. Néhány éve egy másik ügyben, a laposlabdás botrány miatt sújtott le a liga a sztárcsapatra, akkor Tom Brady irányítót is eltiltották.

Ami a mostani balhéval kapcsolatban biztos, hogy az NFL vizsgálatot indított a történtek miatt, és a felvételek is birtokukban vannak. Ha igazak a legfrissebb fejlemények, akkor várható, hogy a történetnek lesz még folytatása.