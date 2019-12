Gyanús videózás miatt kellett magyarázkodnia a Patriotsnak

Magyarázkodnia kell az NFL-ben címvédő New England Patriotsnak, miután egy csapathoz tartozó videós stáb olyan dolgokat filmezett le a hétvégi Cincinnati Bengals-Cleveland Browns közben, amit a szabályok tiltanak.

A vasárnapi mérkőzésen a Bengals egyik alkalmazottja szúrta ki, hogy a Patriots akkreditált stábja a sajtópáholyból a pálya szélét is filmezi, ami a 2007-es spygate óta érzékeny területnek számít. A New England Patriots akkor szabálytalanul filmre vette az ellenfeleinek kézjeleit, ezért a liga történetének addigi legsúlyosabb büntetését kapták.

Nyilván egyből ez ugrott be mindenkinek a történtekről, de a Patriots a hétfő esti minibotrány kibukása után nem sokkal később közleményt adott ki a történtekről. Ebben az áll, hogy a stábjuk a Do Your Job című dokumentumfilm-sorozathoz forgatott arról, hogy a csapat megfigyelői, hogyan készülnek fel a leendő ellenfelekből. A forgatáshoz engedélyt kaptak a hazai Cleveland Brownstól, viszont a Bengalsnak és az NFL-nek elfelejtettek szólni. Elismerik, hogy akkor is hibázott a stábjuk, amikor a szabályokat megszegve a pályát és a pálya szélét filmezte, de állítják, a felvételeket mindössze arra akarták használni, hogy illusztrálják a megfigyelőik munkáját. A közlemény azzal zárul, hogy vállalják a felelősséget a történtekért.

Az NFL egyelőre nem szólalt meg az ügyben. Néhány éve a laposlabdás botrány miatt büntette a liga a Patriotsot, a hírhedt indoklás az volt, hogy a liga valószínűbbnek tartotta, hogy a csapat szabályt szegett, mint azt, hogy nem. Akkor Tom Brady irányítót is eltiltották, de a mostani eset nem valószínű, hogy súlyos szankciókat fog eredményezni.