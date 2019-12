Hatalmas NFL-rekordot döntött meg a Ravens irányítója

A kabarénál is lejjebb süllyedt a Miami, történelmi szinten a Panthers irányítója.

A 49ers a szezon legbizarrabb touchdownját szerezte. Történelmi fordítás is volt az NFL-ben.

Lamar Jackson, a Baltimore Ravens irányítója 86 futott yarddal zárta a New York Jets elleni péntek hajnali meccset, és ezzel megdöntötte Michael Vick 2006-ban felállított rekordját, ami egy irányító által egy szezonban futott yardokat illeti.

Vick 1039 yarddal tartotta eddig a rekordot, Jackson a Jets ellen 42-21-re megnyert mérkőzés után már 1103 yarddal áll, és a Ravens még két mérkőzést játszik az alapszakaszban. A legjobb az egészben, hogy Jackson már számtalanszor elmondta, hogy gyerekként Vick volt a kedvenc játékosa, bálványozta a korábbi irányító játékát.

Érdemes egy kicsit kontextusba helyezni, hogy Lamar Jackson mekkora rekordot is döntött meg. Vick még 2006-ban állította fel az 1039 yardos rekordját, és azóta ugyan voltak a ligában olyan irányítók, akik a passzolás mellett futásokban is jók (Russell Wilson, Robert Griffin III, Colin Kaepernick), de egyikük sem tudott igazán közel kerülni Vick csúcsához. Irányítóként ezer yard fölött futni egy szezonban azért óriási szám, mert az ezeryardos határ átlépése még a futójátékosok mezőnyében is remek teljesítmény. A futójátékosoknál az idén a Browns-ban játszó Nick Chubb áll az élen 1281 yarddal, igaz, ő még egy meccsel kevesebbet játszott.

Lamar Jacksonnal kapcsolatban az első NFL-es éve után gyakran az volt a narratíva, hogy jó-jó, futni tud, de amiben igazán jónak kéne lennie, nevezetesen a passzjáték, abban gyenge. Ehhez képest is nagyot lépett előre, ugyanis így néznek ki a számai, ha csak a passzjátékot nézzük:

2018: 1201 passzolt yard, 6 passzolt touchdown, 3 interception

2019: 2889 passzolt yard, 33 touchdownpassz, 6 interception



A Jets elleni, péntek hajnali meccsen is öt touchdownpasszt osztott ki, és egyszer sem adta el a labdát. Mindezek fényében nem meglepő, hogy ő a legnagyobb esélyes arra, hogy megválasszák szezon MVP-jének, vagyis legértékesebb játékosának.

A Ravens az újabb győzelmével már 12-2-es mérleget tud felmutatni az alapszakaszban, és robog tovább a rájátszásba. Hátralévő két meccsét csoportriválisok ellen játssza majd a csapat: a Cleveland Browns ellen idegenben, a Pittsburgh Steelers ellen hazai pályán.