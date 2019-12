2 touchdown az utolsó 2 másodpercben, ilyen sem volt még az NFL-ben

1999 óta nem volt ilyen jó szezonja a Buffalo Billsnek, nagyot ment a New England Patriots védelme, az Atlanta Falcons-San Francisco 49ers befejezése viszont mindenen túltett az NFL vasárnapi játéknapján.

A liga élcsapatai közé tartozó 49ers hazai pályán 22-17-re vezetett a Falcons ellen a vasárnap esti mérkőzés végén, azonban a vendégek kedvező mezőnypozícióból támadhattak 13 másodperccel a befejezés előtt. Matt Ryan irányító meg is találta tight endjét, Austin Hoopert, akinek ez elkapása után ugyan kicsit hezitáltak a bírók, de aztán touchdown lett az ítélet. Csakhogy visszanézték a történteket, és a felvételeken már látszott, hogy Hooper kiejtette a labdát, úgyhogy mégsem volt érvényes a touchdown. De maradt még idejük a vendégeknek.

A nagy fordulat végül a harmadik kísérletből jött. Mindössze öt másodperc volt a meccsből, amikor elindult a játék, ezért Ryan igyekezett gyorsan megszabadulni a labdától. Ez sikerült is, Julio Jones elkapónak passzolt, aki a gólvonalnál csinálta meg az elkapást. A játékvezetők elsőre úgy látták, hogy Jones a gólvonal előtt kapta el a labdát. De ezt is megvideózták, és arra jutottak, hogy a labda elérte a gólvonalat két másodperccel a vége előtt, úgyhogy megszületett a touchdown, amivel a Falcons fordított.

Az órán maradt két másodpercet viszont le kellett még pörgetni, az atlantai csapat el is végezte a kirúgást, ami után a 49ers azt csinálta, amit ilyenkor lehet: hátrapasszokkal próbáltak előre jutni. A játék hamar besült, a labdára pedig lecsapott a Falcons, és újabb touchdownt szerzett, a végeredmény így 29-22 lett.

A Falcons a mérkőzés utolsó két másodpercében szerzett két touchdownt, ez is rekordnak számít az NFL-ben. A 49ers a vereség ellenére ott lesz a rájátszásban.

A Buffalo Bills a Pittsburgh Steelerst verte meg 17-10-re hétfő hajnalban, és ezzel tizedik győzelmét aratta a szezonban, ami már csak azért is nagy szám, mert 1999 óta nem tudtak ilyen idényt felmutatni. Az is eldőlt, hogy mennek a rájátszásba.

Ahogy a Cincinnati Bengals 34-13-ra legyőző New England Patriots is ott lesz, ők sorozatban a tizenegyedik olyan idényüket futják, amikor összejön a playoffos szereplés. Nagy napja volt a Patriots védelmének, ami négy interceptiont csinált. Stephon Gilmore egymaga két interceptiont jegyzett, egyet vissza is vitt touchdownra.

NFL-eredmények, 15. játékhét:

Oakland Raiders-Jacksonville Jaguars 16-20

Arizona Cardinals-Cleveland Browns 38-24

Los Angeles Chargers-Minnesota Vikings 10-39

Dallas Cowboys-Los Angeles Rams 44-21

San Francisco 49ers-Atlanta Falcons 22-29

Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills 10-17

Cincinnati Bengals-New England Patriots 13-34

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers 17-38

Green Bay Packers-Chicago Bears 21-13

Tennessee Titans-Houston Texans 21-24

Kansas City Chiefs-Denver Broncos 23-3

New York Giants-Miami Dolphins 36-20

Washington Redskins-Philadelphia Eagles 27-37

Carolina Panthers-Seattle Seahawaks 24-30