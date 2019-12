A Disney egyik rajzolója átvágta fél Amerikát

Ahogy nagyjából minden sportszervezetet, úgy az egyetemi amerikaifutball-bajnokságot is a pénz mozgatja, de ez nem volt mindig így. Az 1930-70-es évek között még nem volt akkora hatalma a sportszergyártóknak, mint most, a békésebb időszak pedig óriási lehetőséget tartogatott egy leleményes rajzolónak, a korábban a Disney-nél is dolgozó Arthur Evansnek, aki lényegében az egész országot teleszórta az egyszer elkészített rajzaival.

Egyes források szerint Evans az 1963-ig több mint 100 különböző kabalaállathoz gyártott logót, és ekkoriban ezeket használta az egyetemek 90 százaléka.

Akkor persze még nem voltak jogdíjügyek, nem volt Google, hogy a csapatok rátaláljanak, az ország másik szegletében ki használja más színnel, vagy akár csak más betűvel ugyanazt a figurát. Evans eredetileg csak a logókat tervezte, de a cég, aminek a Disney után dolgozott, az Angelus Pacific új, hatalmas piacot látott meg a dologban.

Az Angelus eredetileg a kocsik hátuljára szerelt pótkerékre rakható takarókat gyártott, ám amint elkezdték a pótkerekeket a csomagtartóba pakolni, a cégnek új profil után kellett néznie. Az Angelust alapító Hugh Waddell utazásai közben találkozott valakivel, aki kis zászlókkal és mintás pólókkal bizniszelt az egyetemek körül, Waddle pedig erre a piacra csapott le, felvértezve Evans tucatnyi illusztrációjával.

Szép lassan viszont az egyetemi amerikaifutball évi több milliárd dolláros üzletté nőtte ki magát, így nem meglepő, hogy a növekedési trend indulásakor a legtöbb egyetem levédette a legnépszerűbb logóváltozatait. Ez egyet jelentett azzal, hogy Evans sorozatgyártású figurái mentek a levesbe.

De honnan a matrózsapka?

A legelső Evans-figurát a Los Angeles-i Occidental College-hoz vezették vissza. A csapat kabalája, a tigris már akkor is matrózsapkában pózolt, ami Evans védjegye lett – mindegy, hogy bagoly, teknős, íbiszmadár, tigris, medve, vadmacska, kos, netán farkas, Evans minden állat fejére odabiggyesztett egyet a jellegzetes sapkából. Arra aztán ment az egyetem nevének rövidítése, és hopp, kész is volt a minimális munkát igénylő sikerágazat.

Az Oregon Egyetem kabalája, a kacsa egyébként a mai napig hordja a kis sapkát, ahogy a Miami Hurricanes íbiszmadara, Sebastian is.

A sapka amúgy az egyetemeken az elsőéves hallgatók ruházatának kellékéből ered. Sok helyen valamilyen sapkát adtak az elsőéves diákokra, eredetileg azért, hogy ha valahol elveszettnek tűntek, vagy zavarban voltak, a többiek egyből tudják, hogy segítségre szoruló új hallgatóról van szó. Persze később ez a friss diákok szívatásának remek eszköze is lett, hiszen így könnyebb volt kiszúrni az új célpontokat, így idővel le is szoktak erről. A több helyen matrózsapkára emlékeztető kellék viszont megmaradt a kabalákon.

2019-ben indult az egyetemi amerikaifutball-bajnokság 150., illetve az NFL 100. szezonja, a jeles együttállást a szezon során több, a sportág történetével foglalkozó anyaggal ünnepeljük a 120 yardon és az Indexen.

Források: Nic Schultz | Occidental College