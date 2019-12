Fekete hétfő: az NFL negyede repülhet

Az NFL alapszakaszát záró utolsó forduló másnapja tradicionálisan a fekete hétfő nevet viseli, a várakozások alatt teljesítő csapatoknál ugyanis jellemzően ilyenkor rúgják ki a vezetőedzőt, hiszen már nincs mire várni, a késlekedéssel pedig adott esetben a potenciális utódjelöltekről maradnának le.

Az alapszakasz után elsőként a Cleveland Browns lépett, és még a fekete hétfő előtt, már vasárnap kirúgták egyetlen szezon után Freddie Kitchenst, aki 6-10-es mérleggel zárta eddigi vezetőedzői karrierjét, majd (helyi idő szerint) hétfő reggel a New York Giants is követte a példájukat, ők Pat Shurmurtól váltak meg.

Kitchens a harmadik edző lett, akit kirúgtak a szezonban, a Washington Redskinstől Jay Grudent, a Carolina Pantherstől pedig Ron Riverát küldték el már a szezon közben – előbbit a gyenge eredmények, utóbbit a csapatot 2018-ban megvásárló David Tepper által belengetett újítások miatt. A hírek szerint egyébként Rivera pont a Redskinsnél köthet ki, akár már december 30-án ki is nevezhetik.

Nem élte meg az új szezont a New York Giantsnél Pat Shurmur, aki két szezon alatt 9-23-as eredményt hozott össze. Igaz, idén le kellett menedzselnie, hogy irányítóposzton Eli Manningről az újonc Daniel Jonesra váltottak, de nem hozott túl sok olyan dolgot, amiért érdemesnek találták megtartani. A kirúgásával Tom Coughlin 2015-ös távozása óta már a negyedik vezetőedzőre váltanának a Giantsnél, ami sosem jó jel egy csapat szempontjából, hiszen a folyamatosan cserélődő személyzet és taktika mellett nem tudják fenntartani a szezon közötti állandóságot, és a játékosoknak is mindig új helyzethez kell idomulni.

A négyes mellé viszont akár még öt-hat vezetőedző csatlakozhat munkakeresőként hétfőn. De hogy kik?

Az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó állás lehet a Dallas Cowboys vezetőedzői posztja, amennyiben a tulajdonos Jerry Jones valóban elküldi a csapatot 2011 óta vezet Jason Garrettet. Garrett kiváló kerettel dolgozhatott, mégsem tudta kihozni belőlük a maximumot, idén csak 8-8-as mérleget hoztak össze, amivel a rájátszásról is lemaradtak, holott a játékosokat – elsősorban az irányító Dak Prescottot, a futójátékos Ezekiel Elliottot, az elkapó Amari Coopert, a remek támadófalat és a liga egyik legjobb védelmét – elnézve bőven a főcsoport, de akár a liga legjobbjai között kellene lenniük.

Mivel ez nem sikerült, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint nem hosszabbítják meg a január 14-én lejáró szerződését, mert így ingyen megszabadulhatnak tőle, a helyére pedig pusztán a csapat remek állapota miatt a legjobb jelöltek közül válogathatnak majd.

Szintén egy 8-8-as szezon után érhet vége a Matt Nagy-korszak Chicagóban, ahol tavaly még bejutottak a rájátszásba, sőt, Nagyot az év edzőjének is választották, idén viszont inkább csak visszafele léptek a fiatal irányítóval, Mitchell Trubiskivel.

Nagy átalakítások jöhetnek a floridai Jacksonville Jaguarsnél is, ahol már a szezon közben kirúgták a futballügyekért felelős alelnököt, Tom Coughlint, aki a játékosszakszervezet által rögzített pontokkal szembemenve bírságolta halálra a játékosait, abban bízva, hogy ebből tanulnak majd fegyelmet. Coughlin után mehet a vezetőedző Doug Marrone is, akiről ellentmondásos hírek érkeztek: az ESPN szombaton arról számolt be, hogy elküldik a csapattól, majd ezt mások megcáfolták, mire az ESPN ráerősített, hogy kedden távozhat Marrone.

Új korszak köszönthet be a Los Angeles Chargersnél is, ahol lejárt a csapatnál 2004 óta játszó irányító, Philip Rivers szerződése, és ha elengedik,nem biztos, hogy az elmúlt három szezonban 26-22-es mérleget összehozó Anthony Lynnre bízzák az újraindítás levezénylését. A Chargers szezon közben már megvált a támadókoordinátor Ken Whisenhunttól, de sokkal jobb ettől sem lett a helyzet, utána ugyanis 2-6-os sorral fejezték be a szezont.