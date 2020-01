Nem sokat kaptunk az élettől, de az legalább a miénk

Évről évre a Buffalo Bills szurkolóit választják a legnyomorúságosabb tábornak az NFL-ben, ami valahol érhető is. 1990 és 1993 között sorban négy Super Bowlt vesztett el a csapatuk (XXV, XXVI, XXVII, XXVIII), és 1995 óta nem nyert mérkőzést a rájátszásban, ahova 2017-ben 17 éves kihagyás után jutott be újra. A szurkolóik a nagy sikerek hiányában új szórakozás után néztek, így született meg a Bills Mafia, az NFL legőrültebb, már-már önpusztító szurkolótábora, ami kis szerencsével 24 év után újra rájátszásbeli győzelemnek örülhet.

A 2010-es évek második felében általános szórakozássá vált az NFL-ben szereplő Buffalo Bills szurkolói számára, hogy a hazai meccsek előtt kisteherautókról, lakóbuszokról leugorva próbáltak meg kisebb-nagyobb sikerrel szétzúzni kempingasztalokat, amiket néha előre fel is gyújtottak a nagyobb látvány érdekében.

A Bills szurkolóinak őrülete országszerte híressé és hírhedtté tette őket és a Bills Mafia becenevet, igaz, a gyorsan jött és egyre növekvő figyelmet nem mindenki nézte jó szemmel a New York állambeli csapatnál.

A közösségi médiában rettentő gyorsan terjedő asztalon átugrálós videók a Bills mérkőzésszervezőinek figyelmét is felkeltették. A 2018–19-ben a csapat stadionja körül a legtöbb parkolóban betiltották a nem kevés veszélyt jelentő mutatványt, ami a felgyújtott asztalok miatt égési sérülésekhez, az ugrálás miatt pedig komolyabb csonttörésekhez vezetett.

Nem ok nélkül jött persze a tiltás: 2012-ben például annyira elvadultak a Bills-szurkolók, hogy előfordult: egyetlen meccsen száz szurkolót dobtak ki a lelátóról, harmincat letartóztattak, két szurkoló (egyikük a vendég Miami Dolphinsnak szurkolt) pedig életét vesztette a Bills egyik mérkőzése után.

A pankrátorokat is megszégyenítő asztalon átugrálós produkciók már az újhullámos, őrültebb vonalat képviselő Bills-szurkolók hozományai voltak. A csapat mellett több évtizede kitartó kemény mag a maga módján, inkább csendesebb verzióban volt őrült mindig is.

Közülük az egyik legismertebb alak a Pinto Ron becenévre hallgató Ken Johnson. A 60 éves (mondhatni) vezérszurkoló 1984 óta csak egyetlen Bills-meccsen nem volt ott a lelátón, egyébként minden hazai és idegenbeli találkozóra elkíséri csapatát. Sőt, az egyetlen kihagyott 1994-es meccsen is ott volt, csak nem jutott be: a sorban a negyedik, Dallas Cowboys ellen elvesztett Super Bowlra nem tudott jegyet szerezni, mert csak 900 dollár volt nála, egy jegyüzér pedig mindenképpen 1250-et szeretett volna kapni.

Pinto Ron egy ezeréves, lassan inkább rozsdahalomra, mint kocsira hasonlító Ford Pintóról kapta a nevét, ami elengedhetetlen kelléke lett a meccsek előtti közös sütögetésnek, a meccsre hangolódásnak, más nevén a tailgate-nek.

A pintós tailgate viszont nem sok minden máshoz fogható, részét képezi:

a bowlinggolyó ujjlyukából ivott wiśniówka (lengyel likőr, vodkába áztatott cseresznye),

a fém katonasisakban sütött csirkeszárnyak,

a gyalogsági ásón sütött palacsinták és omlett,

a fűrészlapon sütött bacon,

a lombseprűn grillezett húsok,

a fém irattartóban sütött pizza,

és a szerszámos ládában grillezett burgerek és hot dogok,

az ágytálban sütött húsgombócokat,

illetve egy 1989-es Buick olajtartályában készült pulled porkot is lehet kóstolni.

Az étel és az ital is ingyenes, csak gyomor és bátorság kell a fogyasztásukhoz. Amikor a The Ringer nevű lap meglátogatta a Bills meccs előtti fiesztáját, a következő, nem túl bizalomgerjesztő jelenet játszódott le, ami elárulja, mi is az ára az ingyenkajának. Egy fickó egy festékestálcán hordozott körbe pár sült kolbászt, Pinto Ron felkapott párat, majd egy adag, kellően zsírosnak tűnő mártásba (valószínűleg ranch vagy kéksajtos szószba) nyomta őket, aztán egy mosoly kíséretében bekapta őket, majd így szólt:

Fincsi. Kíváncsi vagyok, hány kórságot szedtem össze most.

Pinto Ron viszont nem csak az unortodox módon, a kocsija különböző pontjain készült ételek miatt legendás alakja a Bills-szurkolóknak. Furcsa hagyománnyá vált a Buffalo hazai meccseinél, hogy másfél órával a kezdés előtt Pinto Ron maga elé tart egy, a szerszámos ládában készült burgert, pár szurkolótársa pedig egy lakóbusz tetejéről addig locsolja mustárral és ketchuppal, amíg a Törpapa-szakállas férfi el nem tűnik a szószok alatt.

De itt még nincs vége a furcsaságoknak, mert akad más, az egészségre káros, egykoron fogyasztásra alkalmas termék is abban a bizonyos vörös Pintóban.

A csomagtartó egyik sarkában áll egy gallon (3,7 liter) „tej”. Az időzőjel nem véletlen, 1993-ban került oda, amikor a Buffalo Bills az NFL-történelem legnagyobb rájátszásbeli fordítását csinálta meg: a harmadik negyedbeli 35-3-as hátrányból felállva, hosszabbításban 41-38-ra nyert a Houston Oilers ellen.

Egy szurkoló vitte magával a már akkor is lejárt tejet, mert nem akarta otthon kidobni, amikor pedig a csapat nyert, szerencsetejnek nyilvánították. Mivel 1993 óta áll, ezért nyilván már nem sokban hasonlít a tejre a savas, barna lötty, ami azóta a műanyagon is átette magát, ezért egy külön fémtálcába is belerakták az egészet.

A tej mellett van egy üveg uborka is a kocsiban, az valamikor a tej után pár évvel került oda, egy hasonlóan váratlan győzelem napján, úgyhogy az is maradt kabalának, hátha.

Egy tweetből született a Bills Mafia

Bár a legfanatikusabb Bills-szurkolók az 1980–90-es évektől ott vannak a csapat mellett (egyesek persze régebben is), a Bills Mafia név és csoport csak 2010-ben született meg. Az egész a Bills egyik elkapójának, Stevie Johnsonnak egy Twitter-üzenetéhez kötődik, aki egy novemberi meccsen kulcsmomentumban ejtett el egy labdát, amit ha elkap, óriási meglepetésre legyőzik a Pittsburgh Steelerst. A mérkőzés és az ejtés után Johnson azt kérdezte Istentől a Twitteren, hogy mit kellene ebből tanulnia, és hogy soha nem felejti el a pillanatot és a leckét.

Az üzenet szinte minden NFL-es műsorba bekerült, másnap szinte mindenhol téma volt, a liga legértesültebb, minden csapat minden szintjére becsatornázott tudósítója, Adam Schefter viszont csak egy nap után vette észre Johnson üzenetét, ami Twitter-időszámításban mérve felért egy héttel. Ezek után a Bills-szurkolók el is kezdték cukkolni Scheftert, mint aki ősrégi sztorikat tálal friss hírként (lelőtték Lincolnt, az ember felfedezte a tüzet, stb.), Adam Schefter pedig kicsit önérzetesen azzal reagált, hogy szép sorban letiltotta minden friss, billses követőjét. Egy Bills-szurkoló, Del Reid ezt látva elkezdte erőltetni a vonalat, miszerint ők az NFL lázadói, majd megszületett a #BillsMafia jelszó is.

Amikor pár hónappal később egy védőjátékos, Nick Barnett a Billshez igazolt, valahonnan előtúrta a Bills Mafia kifejezést, ami azóta is megragadt a helyieknél, és egyfajta összekovácsoló jelszó lett számukra.

Van jó oldaluk is

A Bills-szurkolók összetartozása az őrült ételeken és mutatványokon túl is megmutatkozik. Amikor a 2017-es bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában a Cincinnati Bengals győzelmének köszönhetően, 17 év kihagyás után újra bejutottak a rájátszásba, akkor a buffalói szurkolók több mint 300 ezer dollárt adományoztak a Bengals-irányító Andy Dalton beteg gyerekeket segítő alapítványának. Ugyanabban az évben, amikor az NBC Chicago az NFL viccének nevezte a Bills Mafiát, megint adakozással válaszoltak, és több ezer dollárt küldtek egy chicagói rákklinika javára.

Ugyanezt eljátszották már 2020-ban is. Egy baltimore-i rádiós hívta Buffalót a vesztesek városának, a Bills Mafia alapítóját, Del Reidet pedig egy bohócnak. A Bills Mafia egyből akcióba lépett, és egy alzheimereseknek segítő szervezetnek kezdtek adományokat küldeni az őket gyalázó rádiós anyjára emlékezve, aki Alzhemierben szenvedett, mielőtt meghalt volna.

És hogy mire ez az egész őrület?

A Bills szurkolójának lenni kemény menet. Nem sokat kaptunk az élettől, de ez a miénk

– mesélte a szurkolótársakon végignézve egy Hans Steiniger nevű Bills-szurkoló a The Ringernek.

Ha nem is hazai pályán, a megszokott őrült sütögetés mellett, de egy kis szerencsével szombaton véget érhet a 24 éves vesszőfutás, és a Houston Texans idegenbeli legyőzésével újra rájátszásbeli győzelemnek örülhetnének a Bills Mafia tagjai. Ha nem, akkor folytatódik minden a megszokott rendben – ebben legalább már van tapasztalatuk, és tudják, hogyan kell a kínok között is jól érezniük magukat.

A rájátszás programja

január 4., szombat

22.35 Buffalo Bills–Houston Texans

január 5., vasárnap

02.15 Tennessee Titans–New England Patriots

19.05 Minnesota Vikings–New Orleans Saints

22.40 Seattle Seahawks–Philadelphia Eagles

Mindkét főcsoportban pihenőhetet kapott az első és második helyen kiemelt csapat, az AFC-ben a Baltimore Ravens és a Kansas City Chiefs, az NFC-ben a San Francisco 49ers és a Green Bay Packers készülhet plusz egy hetet.

A mérkőzéseket a Sport Tv közvetíti.

