112 kilós óriás zárhatta le a Patriots-korszakot, 16-0 pontos feltámadás az NFL-rájátszásban

Lezárulhatott egy korszak a New England Patriotsnál a Tennessee Titans elleni szombati playoffvereséggel, a csapattal az elmúlt két évtizedben hat bajnoki címet nyerő irányító, a 42 éves Tom Brady szerződése ugyanis a szombati meccsel lejárt, hosszabbításról pedig nem hallani. A Patriots vesztét a kulcsmomentumokban csődöt mondó támadójátékuk és a Titansben 182 futott yardig jutó Derrick Henry okozták. A másik szombati meccsen 16-0-s hátrányból állt fel és jutott tovább a Houston Texans.

Amikor a Buffalo Bills legutóbb egy houstoni csapattal találkozott az NFL rájátszásában, akkor történelmet írt, ugyanis máig rekordot jelentő 32 pontos hátrányból (35-3) felállva, a hosszabbításban szerzett mezőnygóllal sikerült továbbjutniuk a Houston Oilers ellen 41-38-ra.

Az a houstoni csapat 1997-ben Tennesseebe költözött, 1999-től pedig már Tennessee Titans néven játszik, a Buffalo most pedig a Houston Texans ellen próbálkozott azzal, hogy 1995 után újra nyerjenek a playoffban.

A Bills szurkolói vitték is magukat az őrületet Houstonba, a stadion körül akkora tömegben voltak, mintha otthon játszottak volna, a csapat pedig igyekezett meghálálni ezt, és egyből egy erős kezdéssel igyekeztek meglepni a Texanst. Előbb az irányító Josh Allen futott 42 yardot, majd egy trükkös játék végén ő csinált touchdownt érő elkapást egy kemény ütközés árán Josh Brown passzából. Ezzel egyrészt 20 év után az első TD-t szerezte a Billsnek a playoffban, másrészt 1975 óta a második irányító lett, aki futásssal és elkapással is összehozott egy minimum 15 yardos játékot a rájátszásban – 45 éve John Elway csinált hasonlót a Super Bowl XXII-ben.

A Bills lendülete a folytatásban inkább a védelemnél tartott ki, a szünetben ugyanis még kapott pont nélkül álltak, két mezőnygóllal pedig 13-0-ra növelték az előnyüket. Sőt, a harmadik negyedben 16-0-ra is elhúztak, a Texans viszont ekkor életre kelt, a védelem is kitartott, és az irányító Deshaun Watson is sorra hozta a fontosabbnál fontosabb játékokat. Sőt, a 20 yardos futott és az 5 yardos passzolt touchdownja után is megcsinálta mindkétszer a kétpontos kísérletet, ezekkel, illetve egy mezőnygóllal pedig 19-16-ra fordítottak. A Bills innen még hosszabbításra mentett ugyan, ott viszont ismét Watson villanása döntött, és totálisan vert helyzetből menekülve, egy jó passzal előkészítette a győzelmet jelentő mezőnygólt.

A Patriots-korszak vége?

Egy hete a New England Patriots hazai pályán csődöt mondott a Miami Dolphins ellen, a váratlan vereségért pedig nagy árat fizettek, hiszen pihenőhét helyett tíz év után először játszaniuk kellett a rájátszás Wild Card-fordulójában.

Az első percek után úgy tűnt, hogy a mérkőzés képe hasonló lesz, mint a Dolphins ellen, legalábbis a Patriots védelme nagyon simán engedte át magán a Titans offense-ét a vendégek első támadása alatt, ami után a Tennessee hamar 7-3-as vezetéshez jutott.

A szünetben is a Titans vezetett (14-13-ra), köszönhetően az alapszakasz legtöbb futott yardját szerző Derrick Henrynek, aki a második negyed utolsó perceiben egyedül szállította a 75 yardos, tochdownnal véget érő támadás minden egyes yardját. A Patriots a 191 centis, 112 kilós óriás, Henry remek játéka mellett azért is bánkódhatott, mert még a vendégek második touchdownja előtt a gólvonaltól egy yardra torpantak meg, kicsit jobb játékkal pedig akár 17-14-re is vezethettek volna.

A félidei szünet után egyik oldalon sem nagyon akart jönni a szikra, illetve ha jött is, buta szabálytalanság miatt egyből semmissé is vált egy-egy nagyobb játék, ami pontszerző helyzetet eredményezhetett volna.

A Patriotson az sem segített, hogy a negyedik negyedet egy fontosnak tűnő labdaszerzéssel indították. És mivel később sem állt össze a Patriots támadósora, a Tennessee pedig az utolsó három percben jól futtatta a labdát a végül 182 futott yarddal záró, a meccs napján 26. születésnapját ünneplő Henryvel, a Tennessee Titans nyert idegenben, és a Patriots, ahogy 10 éve, most is elbukott a Wild Card-körben. Az utolsó másodpercekben a Patriots kétségbeesett próbálkozásából még touchdownt szerzett a Titans – a korábbi patriotsos Logan Ryan döntötte el a meccset –, ezzel lett 20-13 a vége.

Mi lesz Bradyvel?

A mérkőzésnek a továbbjutás fontossága mellett egy másik meghatározó vetülete is volt: a Patriots-irányító Tom Brady jövője. Mivel Brady szerződése lejár a szezon után, és a hírek szerint augusztus óta nem is tárgyalt a csapattal a hosszabbításról, egyre erősebbek a pletykák, hogy távozna a New Englandtől, vagy 42 évesen esetleg visszavonulna. Amennyiben nem hosszabbít, a Titans elleni vereség volt az utolsó mérkőzése a Patriots stadionjában.

Eredmények, NFL-rájátszás, Wild Card-forduló, AFC

Buffalo Bills–Houston Texans 19–22 hosszabbítás után

Tennessee Titans–New England Patriots 20–13

A folytatásban vasárnap az NFC főcsoport Wild Card-meccsei jönnek, az AFC-oldalon pedig január 11-én Tennessee Titans–Baltimore Ravens és január 12-én Houston Texans–Kansas City Chiefs párosítások következnek.