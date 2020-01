Oda se figyelt edzésen, az NFL egyik legnagyobb csodája lett belőle

Csodás meccsbefejezésekből nincs hiány az amerikaifutballban, és ha a drámai fordítás egy olyan játékkal történik, aminél oldalpasszal bolondítja meg a dolgokat az egyik csapat, az csak növeli az élvezeti értéket. A 2018-as szezon végén a Miami Dolphins verte így a New England Patriotsot, 2007-ben a nem túl ismert Trinity College csapata, a Tigers csinált meg 15 oldalpassz után egy touchdownt, 1982-ben az egyetemi bajnokságban szerzett touchdownt a California Egyetem a Stanford ellen úgy, hogy a már pályára rohanó zenekaron keresztül kellett átfutniuk, 2000 januárjában pedig minden idők egyik legvitatottabb játékával, a Music City Miracle néven elhíresült visszahordott touchdownnal jutott tovább a rájátszásban a Tennessee Titans a Buffalo Bills ellen.

Az a 2000. január 8-i Wild Card-fordulós rájátszásmérkőzés mindkét csapat szempontjából döntő fontosságú volt. A Buffalo Bills történetében majdnem két évtizedig ez volt az utolsó szereplésük a rájátszásban, míg a Tennessee Titans a középszerűséget maguk mögött hagyva indultak el – ha nem is túl sokáig – felfelé.

Fontos az is, hogy a mérkőzés az 1999-es szezon rájátszásában történt. A Tennessee Titans az előző három szezonban egyaránt 8-8-as mérleggel zárt, a szurkolóknak pedig kezdett elegük lenni a tökéletes középszerűségből. Az eredetileg Houston Oilers néven alapított csapat 1997-ben költözött át Tennesseebe, majd pont az 1999-es szezon előtt változtatott nevet a költözés után ideiglenesen felvett Tennessee Oilersről Tennessee Titansre. Az új név pedig új kezdetet is hozott pár ahhoz, hogy a 3 vereség mellett 13 győzelemmel zárt szezon végén a Super Bowlig jussanak, egy méretes csoda is kellett.

Ez a csoda a Music City Miracle néven elhíresült, sokat vitatott visszahordás, amit eredetileg egyébként Home Run Throwbackként emlegettek, ez volt ugyanis a visszahordás hivatalos neve a Tennessee Titans stratégiáját tartalmazó playbookban. A Titans a meccs előtti napon pont ezt a variációt is gyakorolta, úgyhogy nem volt kérdés, hogy bevetik a kétségbeesett pillanatban.

Ekkor a Buffalo Bills 16-15-re vezetett idegenben a Titans ellen egy 41 yardos mezőnygól után úgy, hogy a mérkőzésből már csak pár másodperc, egészen pontosan 16 volt hátra. De hiába gyakorolta a furcsa visszahordást a Titans, akadt némi gond. Az elkapó, akire felhúzták volna a dolgot, Derrick Mason agyrázkódást szenvedett a mérkőzésen, a visszahordóként cseréje, a védőjátékos Anthony Dorsett épp görccsel küzdött, úgyhogy mentek tovább az elkapó Kevin Dyson, aki gyorsan bevallotta, hogy oda sem figyelt edzésen, mit kell csinálni a Home Run Throwback alatt, szóval kapott egy pármásodperces gyorstalpalót.

A Bills szándékosan nem a lehető legmesszebbre rúgta a labdát, nehogy a Titans visszahordó játékosa pár jó blokk után lendületet vegyen, és esetleg egy visszahordással vagy megfordítsa az állást, vagy csak jó helyzetbe hozza csapatát. A nem túl erős kirúgás végén a labda az erejéről és nem a sebességéről híres fullback, Lorenzo Neal kezében kötött ki a 25-ös yardvonalnál. Neal tudta, hogy nem ő lesz a megmentőember, úgyhogy azonnal átadta a labdát a tight end Frank Wychecknek, aki jobbra kezdett futni, de gyorsan belátta, hogy fogytán a terület előtte, úgyhogy megfordult, és váratlanul a bal oldalvonal mellett várakozó Kevin Dysonnak passzolt keresztbe.

Ez annyira meglepte a Billst, hogy Dyson tulajdonképpen zavartalanul sprintelhette végig az előtte álló 75 yardot, egy védő sem ért a blokkoknak köszönhetően a közelébe, a touchdownnal pedig 21-16-ra fordított a Titans, ami végül az extra ponttal 22-16-ra nyert. A Titans vezetőedzője, Jeff Fischer közben azt kiabálta Dysonnak, hogy lépjen ki az oldalvonalon, mert egy mezőnygóllal is megnyerték volna a meccset, de természetesen a touchdownnal jobban jártak.

Az egypontos rúgást viszont csak hosszabb várakozás után rúghatta el a Tennessee, a bírók ugyanis újranézték a visszahordást, hogy a Wychecktől Dysonhoz repülő passz az oldalirányú mozgás mellett nem haladt-e előrefelé is a levegőben, ez esetben ugyanis szabálytalanság miatt semmissé vált volna a csodás touchdown.

A bírók a videózás után úgy találták, hogy a labda nem ment előre, így megadták a TD-t, ám ennek ellenére az azóta eltelt 20 évben rengeteget vitatták, hogy tényleg visszapassz volt-e. Ez leginkább egy érzéki csalódás miatt van: Wycheck ugyanis a 25-ös yardvonalon belül állva dobott, Dyson pedig a vonal túloldalán kapta el a labdát, csakhogy a labda mozgásához nem Wycheck testének, hanem a kezének a helyét kell nézni. Ráadásul elég nagy segítségnek ott van maga a vonal is: ha ahhoz viszonyítjuk a labda mozgását, jól látható, hogy pár centiméterrel hátrafelé halad, ahogy ezen a felvételen és a kezdetleges 3D-animáción is megfigyelhető.

A Titans idegenben folytatta a rájátszást, az Indianapolis Colts ellen 19-16-ra nyertek, a szezont legjobb eredménnyel záró és a kor legerősebb csapatának számító Jacksonville Jaguarst az alapszakaszi 41-14-es győzelem után újra magabiztosan, 33-14-re verték a főcsoportdöntőben, a Super Bowl XXXIV-ben viszont kikaptak a passzjátékot minden korábbinál jobban erőltető, ezzel az NFL új korszakát nyitó St. Louis Ramstől.

A Music City Miracle-t az NFL 100. szezonja alkalmából készített listán minden idők negyedik legnagyobb, legfontosabb játékának jelölték. Ezen a listán egy talán ennél is többet vitatott rájátszásbeli pillanat, az Immaculate Reception nyert.