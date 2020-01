Spekulációkat igen, választ nem ad a gyilkos NFL-esről készült dokumentumfilm

A lánya a ligát és a Patriotsot is bepereli.

Majd 19 év után kiengedték a börtönből az NFL történetének egyik legmegrázóbb bűnügyében elítélt korábbi amerikai futballistát, Rae Carruthot: aktív játékosként háromszor akarta megöletni születendő fiát. A bérgyilkos lövései csak a terhes barátnővel végeztek. Carruth most részese lenne a sérült gyerek életének.

Január 15-én jelent meg a Netflixen egy háromrészes dokumentumfilm a három gyilkossággal hírbe hozott, egyért el is ítélt korábbi NFL-játékosról, a börtönben öngyilkosot elkövető Aaron Herndezről.

A dokumentumfilm – Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez / A belül lakozó gyilkos: Aaron Hernandez elméje – a többi, úgynevezett true crime dokumentumfilmhez és sorozathoz hasonlóan nem felmentést kínál a Hernandez esetében, hanem inkább kontextusba helyezi a folyamatot, ami az amerikaifutballista rémtettéig követett. Sorozatgyilkosok, gyilkosok, szörnyek általában nem csak úgy születnek, hanem azzá lesznek.

A rendező Geno McDermott másodszor tért vissza Hernandez ügyéhez, a mostani, közel 3,5 órás sorozat viszont inkább a kibontása, sem mint a továbbgondolása a 2018-as, My Perfect World: The Aaron Hernandez Story című dokumentumfilmnek, amiben szintén a gyilkos NFL-es életkörülményeit vizsgálta.

Az NFL-be 2010-ben bekerült Aaron Hernandez a 2011-es szezon végén Super Bowlig jutott a New England Patriotsszal. Ugyanazon a poszton játszó társával, a szintén tight end Rob Gronkowskival elért eredményeikkel forradalmasították, ahogy az NFL-ben az ő posztjukon játszó játékosokra gondolnak.

Hernandez viszont sötét titkot őrzött, ami nehezen tűnt összeegyeztethetőnek az ünnepelt és feltörekvő NFL-sztár képével. Hernandez 2013 nyarán szó szerint kivégezte a családja barátjának számító Odin Lloydot, majd később kiderült, egy 2012-es kettős gyilkossághoz is köze lehet. Ebben az ügyben később még úgy is felmentették, hogy több bizonyíték szólt ellene, mint mellette. A Lloyd-gyilkosságért viszont életfogytiglani büntetést kapott, aminek letöltése közben, 2017-ben, nem sokkal a kettős gyilkosság vádja alóli felmentése után öngyilkos lett.

A Netflix dokumentumfilmje ezt a kettős életet próbálta meg összeilleszteni eggyé azzal, hogy feltárta, mik vezethettek Hernandez erőszakos énjének felszínre töréséhez.

Dada most épp nyaral

– mondja a lányának egy, a börtönből intézett telefonhíváson a sorozat első perceiben Hernandez. A börtönben rögzített hívások a minisorozat egyik visszatérő motívuma, ezek még a megszólalókon túl is jobban bemutatják Hernandez komplex viszonyát a rokonaival és barátaival, és az is kiderül belőle, hogy a lánya sokkal fontosabb volt számára, mint a felesége.

A börtönben ülve a kislány volt egyetlen, aki hiányzott neki a külvilágból és korábbi szabadságából.

Ennél sokkal fontosabb viszont, hogy Hernandez ettől valós szereplő lesz, nem csak egy elképzelt alak, akiről a többiek beszélnek. Miközben a megszólalók felépítenek egy képet Hernandez hátteréről, a telefonbeszélgetések a halála előtti személyiséget mutatják be. Halljuk a dühkitöréseit és az őt csillapító feleségét, ahogy a korábbi sportoló az anyját vádolja azzal, hogy az lett belőle, ami, majd ahogy ezután rögtön arra kéri, hogy küldjön neki Harry Potter-könyveket. Az NFL-re is kitér, és szidja a ligát, mert azóta már betiltott gyógyszerekkel tömték a többi társához hasonlóan őt is.

A beszélgetésekből viszont kiderül, hogy senki (akit hallunk megszólalni) nem sejtette, mi tette gyilkossá Hernandezt. Maga a sorozat egyébként több ok együttes – és sokkal fontosabb, helyenként állítólagos – hatására vezeti vissza ezt. Ezek a következők:

Hernandez 16 éves volt, amikor meghalt az apja, akit keménykezű, köztiszteletnek örvendő, ugyanakkor iszákos és erőszakosnak ismertek

a hipermaszkulin, macho sportoló képének akart megfelelni, és ezt a macho képet igyekezett felerősíteni lőfegyverek tartásával,

eltitkolta szexuális beállítottságát

elszakadt a családjától a floridai egyetemi évekre, ahol aztán a szupersztár státusz miatt örökre megtanulta, hogy amíg jól játszik, bármit megtehet, mert úgyis eltussolják a bűnügyeiket,

halála után a boncolással bizonyították agykárosodását, vagyis a CTE-t.

A dolgok összeszövése viszont nem megy könnyen, leginkább azért, mert elég szűk réteg volt hajlandó a kamerák elé ülni, és akik megtették ezt, meglehetősen távol álltak Hernandeztől. Hernandez 2017-ben halt meg, ahogy az unoketestvére, Tanya Singleton is, akivel a legközelebbi viszonyt ápolta családján belül. De sem Hernandez anyja, sem a testvére, sem pedig a menyasszonya nem kívánt szerepelni a sorozatban.

A „koronatanú” így Hernandez középiskolai iskola- és csapattársa lett, Dennis SanSoucie, aki arról vall, hogy amíg együtt játszottak a Bristol Central középiskolában, eltitkolt szexuális viszont folytattak, Hernandez pedig később is eltitkolta a világ elől valódi énjét.

Hernandez állítólag titokban tartott szexuális beállítottsága nem itt bukkant fel először. A 2012-es kettős gyilkosság tárgyalásán is előkerült, ahol a vád részben erre, illetve az elfojtott személyiségből adódó frusztrációra vezette vissza Hernandez erőszakosságát. Ezt később a tárgyalás alatt megpróbálták visszavonni, az információ viszont kikerült, és most a sorozatban is visszatér.

Hernandez szexuális beállítottsága kapcsán megszólalt korábbi csapattársa, az NFL-karrierje alatt szexuális hovatartozását titkoló Ryan O'Callaghan is. Igyekezett kontextust szolgáltatni ahhoz, hogy egy amerikaifutballista minden szinten (középiskola, egyetem, NFL) nehezen vállalhatja fel, ha meleg, és az esetek túlnyomó többségében titkolnia kell valódi személyiségét. Az NFL történetében például csak egy játékos volt, aki még aktív karrierje előtt nyíltan vállalta, hogy meleg. Tegyük hozzá, O'Callaghan inkább csak a saját példáján keresztül spekulál. Sehol nem tesz arról említést, hogy Hernandezzel beszéltek volna valaha a titkolt szexualitásukról.

A sorozat ugyan adós marad a nagy megfejtéssel, abban viszont sikeres, hogy minden eddiginél sokoldalúbb és tisztább képet ad Hernandez életkörülményeiről. „Talán sosem fogjuk megtudni, miért tette, amit tett. A legtöbb, amit tehettünk, hogy kiterítettük a tényeket, hogy az olvasó megalkothassa a saját képét a történtekről. Fontos, hogy felszínen maradjon ez a téma, és az emberek minél többet megtudjanak erről a történetről” – idézte a Guardian a rendező McDermott (teljesített) céljait a sorozat kapcsán.

A dokumentumsorozattal talán arra számított a Netflix, hogy Hernandez korábbi csapata, a New England Patriots talán még játékban lesz a rájátszásban, ami növelheti az érdeklődést, nem mintha egy, az aktív NFL-karrierje alatt gyilkosságot elkövető játékos unalmas történet lenne.

(A harmadik résszel óvatosan, megrázó képezek közölnek Hernandez áldozatának, Odin Lloydnak a holttestéről.)