Visszavonul Eli Manning, az NFL legtöbb pénzt kereső játékosa

Egy péntekre összehívott sajtótájékoztatón jelenti be visszavonulását Eli Manning, a New York Giants kétszeres Super Bowl-győztes irányítója, jelentette egybehangzóan az amerikai sportmédia. A 39 éves Manninget, aki 16 szezon után fejezi be karrierjét, mindkét megnyert Super Bowljában MVP-nek választották, pályafutását pedig (az alapszakaszt nézve) 117-117-es mérglettel, 57 023 passzolt yarddal, 366 passzolt touchdownnal, 244 eladott labdával, és minden idők legnagyobb NFL-keresetével fejezi be.

Manning 2004-ben került az NFL-be, egyből kisebb balhéval. Ugyanúgy az Ole Miss egyetem csapatából érkezett a profik közé, ahogy apja, a korábbi remek NFL-irányító Archie Manning, és mivel apjáéhoz (és az ekkor még fényes NFL-karrier előtt álló bátyjáéhoz, Peyton Manningéhez) hasonló sikerekre vágyott, már a 2004-es draft előtt jelezte, hogy csak erős csapatban hajlandó játszani, és amennyiben az 1/1-es választási jogot birtokló San Diego Chargers vinné el, sztrájkba lép. A Chargers ennek ellenére kiválasztotta, de amikor kiderült, hogy Manning komolyan gondolja a fenyegetést, végül elcserélték a New York Giantshez a szintén akkor draftolt irányító Philip Riversért.

New Yorkban egyből a mély vízbe dobták, és az első szezonjában majdnem a meccsek felén kezdett, 2005-től pedig már ő volt a csapat első számú irányítója – ettől a szezontól kezdve hét éven hét évből ötször bejutottak a rájátszásba, kétszer el is mentek a Super Bowlig, és mindkettőt megnyerték a New England Patriots ellen, mindkétszer emlékezetes meccsen.

A 2007-es szezon utáni döntőben, a Super Bowl XLII-ben az NFL által a legemlékezetesebb Super Bowl-pillanatnak választott mozzanat is nagyban az ő nevéhez kötődik: négy Patriots-védő szorításából kiszabadulva indított kétségbeesett passzt David Tyree felé a mérkőzés hajrájában, 14-10-es hátrányban, Tyree pedig a sisakjához szorítva kapta el a labdát, életben tartva a Giants végül fordítással véget érő támadását.

Három évvel később szintén a Patriots ellen lett bajnok, a következő nyolc idényből viszont csak egyszer tudta rájátszásba vezetni a Giantset – a 2019-es, most már tudjuk, utolsó idényében le is cserélték az újonc Daniel Jonesra, új korszakot nyitva a csapatnál.

Manning passzolt yardok és passzolt touchdownok számában is hetedik helyen áll az NFL-ben, sorban 210-szer volt kezdő NFL-meccsen kihagyás nélkül, amivel harmadik az irányítók között, a Spotrac kimutatása szerint viszont