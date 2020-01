Öngyilkosbiztos köpenyben állt bíróság elé az egykori NFL-sztár

Sikerült minden korábbinál mélyebbre zuhannia a 2019-es NFL-szezonban számtalan balhét összehozó Antonio Brownnak – a New England Patriotstól szeptemberben az őt ért nemierőszak-vádak miatt elküldött egykori sztárelkapó pénteken egy költöztető megverése és kirablása miatt állt bíróság elé Floridában, ahol egy öngyilkosságbiztos köpenyben jelent meg a tárgyalóteremben.

Brown, aki az egyelőre még nem kivizsgált nemierőszak-vádak megjelenése, vagyis szeptember óta nem játszott az NFL-ben, az elmúlt hónapokban is rendszeres szereplője volt az amerikai sportsajtónak, amiért a közösségi médiában hol ész nélkül vagdalkozott, hol töredelmesen bocsánatot kért, újabb és újabb esélyt kérve.

A legfrissebb ügye, amiért január 24-én bíróság elé is állították, január elején jött, amikor Floridába költözve személyi edzőjével együtt balhéba keveredett a költöztetőcég sofőrjével. Brown ugyanis nem volt hajlandó kifizetni a 4000 dolláros (1,2 millió forint) költöztetői díjat. Ahogy a sofőr ezek után el akart hajtani a kamionnal, Brown egy kővel megdobta azt, így a sofőr már a kamionban okozott kárt is megtérítette volna Brownnal, aki csak arra volt hajlandó, hogy az eredeti 4000 dollárt fizesse ki.

A szóváltás végül dulakodásba torkollt, Brown a személyi edzőjével együtt esett neki a sofőrnek, majd a verekedés után feltörték a kamiont, és kirámolták belőle Brown holmijait, így a sofőr rendőrt hívott. A személyi edző egyből feladta magát, Brown viszont elsőre elbarikádozta magát a házban, és csak másnap, csütörtökön este jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már péntek hajnalban a bíróságra vitték.

Itt egy speciális, öngyilkosságbiztos köpenyben jelent meg, ami arra utalhat, hogy a floridai hatóságok szerint Brown elég zavart állapotban lehet. A köpenyt nem lehet elszakítani, sem úgy hajtogatni, hogy önmagában kárt tehessen vele az ember, még a vállrész is szétnyílik nagyobb erőhatásra, tehát így sem tud önmagára veszélyt jelenteni a viselője.

A bírósági meghallgatás végén a bíró ugyan elengedte Brownt, de csak 100 ezer dolláros óvadék ellenében, ráadásul Brownnak GPS-nyomkövetőt kell viselnie, és az útlevelét is elvették, attól tartva, hogy megszökik. Emellett elmeorvosi vizsgálatra is kötelezték, illetve Brownnak be kell szolgáltatnia minden lőfegyverét az ellene indult eljárás idejére, írja a TMZ.