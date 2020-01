Az NFL még nem volt kész rá, hát berúgta az ajtót

146 kilós touchdown-rekord is kevés volt a Chiefs ellen, a 49ers ősrégi taktikával ment a Super Bowlba.

Bármennyire elérhetetlen célnak is tűnt, már gyerekként is arról álmodott Katie Sowers, hogy egyszer eljut az NFL-be. Ez végül edzőként sikerült neki, de már ezzel is történelmet írt. Szeretné, ha olyan hatása lenne az NFL-re, mint az az első fekete edzőknek az 1970-es években.

Az NFL-rájátszás alatt az amerikai tévéken rengeteget futott egy reklám, amiben egy NFL-edző volt a reklámarc. Nem a címvédő New England Patriots vezetőedzője, Bill Belichick volt az, sem a San Francisco 49erst újra Super Bowlba juttató Kyle Shanahan, vagy épp az alapszakaszban hihetetlen számokat produkáló Baltimore Ravenst vezető John Harbaugh. De még csak nem is egy vezetőedző volt az, hanem a 49ers egyik segédedzője, a már említett Katie Sowers, aki duplán történelmet ír a Super Bowlban az NFL-döntők első női, és első nyíltan meleg edzőjeként.

A reklámban felolvassa egy gyerekkori írását, amiben azt a vágyát fogalmazta meg, hogy egyszer egy valódi amerikaifutball-csapat tagja lehessen, majd azzal folytatja, hogy az NFL-be jutva nem csak azért van ott, hogy kirakatbábunak használják női mivolta miatt. Az első vágyát nagy küzdelem árán érte el, a másodikat nap mint nap bizonyítania kell, de elsőként a Super Bowlban is megteheti.

A nagy véletlen

Mindig is tudtam, hogy egyszer majd edzősködni szeretnék, de arra nem gondoltam, hogy ez az NFL-ben is sikerülhet, amíg nem láttam, hogy Becky Hammon eljut az NBA-ig. Akkor magával ragadott egy furcsa érzés, hogy sikerülhet. Hammond kinevezése után emiatt is posztoltam Instagramon, hogy »NFL, vigyázz, mert jövök!«

– mesélte Katie Sowers arról a 2014-es pillanatról, amikor úgy érezte, sikerülhet a távoli, gyerekkori álmát megvalósítania.

Sowers akkor 28 éves volt, egy évvel volt az amerikai női amerikaifutball-válogatottal szerzett világbajnoki címe után. Két évig még folytatta a játékot, emellett Kansas City városának is dolgozott sportigazgatóként, illetve egy ötödikes lány kosárcsapatot is edzett. Ez a sportág egyébként sem idegen tőle, mert középiskolában és egyetemistaként az amerikaifutball mellett kosárlabdázott, röplabdázott, futballozott és atletizált is.

A sokszoros terhelés meghozta a gyümölcsét. Arra tanította kosáredzéseken a lányokat, hogy minden meccsen 110%-ot adjanak bele, mert sosem tudhatják, ki figyeli őket, de a példa végül vele vált valóra. A csapatában játszott ugyanis az NFL-es Kansas City Chiefs akkori általános igazgatójának, Scott Piolinak a lánya, Piolit pedig lenyűgözte Sowers edzői munkája és hozzáállása.

Ahogy egyre többet beszélgettek a sportról, kiderült, hogy Sowers lelke mélyén amerikaifutball-edző szeretne lenni, és a fő célja, hogy eljusson az NFL-be. Pioli 2014-ben az Atlanta Falconsnál kapott állást, és amikor elindult a gyakornoki program a ligában, azonnal beajánlotta Sowerst, akit aztán két évig segéd-játékosmegfigyelőként meg is tartottak végül a Falconsnál.

Sowers viszont többre vágyott, a játékosokkal szeretett volna dolgozni a pályán, így edzői állást próbált szerezni, mindegy, melyik csapatnál, csak alkalmazzák. Ezért a 2017-es idény előtt kilincselni kezdett.

Felvennénk, de még nem vagyunk rá készen

Bárhol is nyilatkozik, Sowers kínosan ügyel arra, nehogy valakit rossz helyzetbe hozzon. Amikor 2017-ben egy vele készült anyagból kiderült, hogy leszbikus, állítása szerint egy korábbi NFL-edző a bátorságáért méltatta, elismerve, hogy ő sosem merte nyíltan vállalni, hogy meleg, azután sem, hogy visszavonult a ligából.

Sowers sosem nevezte meg, ki volt az, ahogy azt a csapatot sem hajlandó nevesíteni, amelyik ugyan a képességei és tudása alapján szívesen alkalmazta volna, de az edzői stábbal folytatott beszélgetések során kiderült, még nincsenek felkészülve arra, hogy a rengeteg férfi között egy nő is ott dolgozzon.

Azt mondta az egyik edzőjük, hogy még őket is meglepte, mennyire elégedettek voltak velem, és szeretnék, ha a jövőben nyitva állna előttem az ajtó, de abban a pillanatban még nem voltak készen arra, hogy egy női edző a csapatukhoz tartozzon. Tisztelem az őszinteségüket, mert mondhatták volna azt is, hogy valaki mást jobbnak találtak, és már betöltötték az állást. Hozzátették, hogy biztosra veszik, van, ahol szívesebben fogadnak.

A névtelen csapat ezzel arra utalt, hogy Sowers atlantai főnöke, a Falconsnál támadókoordinátorként dolgozó Kyle Shanahan lett 2017-ben a San Francisco 49ers vezetőedzője. Sowers végül hozzájuk is került, és az elkapókkal foglalkozó segédedző lett a támadócsapatnál, de a feladata bőven nem merült ki ennyiben. Átdolgozta a csapat taktikáját tartalmazó mappákat is, újrarendszerezve a játékokat, ami nagyban segíti az újonc és frissen igazolt játékosok felzárkózását.

A játékosok csak az edzőt látják benne

Viszont a 49ersnél a jövője sem volt teljesen biztos. Gyakornokként került hozzájuk, és semmi garancia nem volt arra, hogy a nyári felkészülés után megtartják, így eléggé izgult, amikor a gyakornoksága utolsó napján Kansas Cityben, Sowers szülővárosától nem messze játszottak az előszezonban. „A csapat általános igazgatója, John Lynch odajött hozzám, és azt mondta, hogy meg akarnak tartani a szezonra is. Ott volt az egész családom a meccsen, az oldalvonalon álltak, egyből odarohantam hozzájuk a hírrel” – elevenítette fel a történelmi pillanatot.

Azóta pedig fontos tagja lett a 49ers edzői stábjának.

Egészen különleges, ahogy az elkapókkal, vagy a többi támadójátékossal dolgozik, ahogy velük beszél. Nagyon harcias, de fantasztikus munkát végez. Jó buli a környékén lenni edzésen

– lelkendezett róla a 49erst Super Bowlba vezető irányító, Jimmy Garoppolo a rájátszás kezdetén.

Ő irányítóként inkább csak Sowers munkájának eredményét látja abban, hogy a célpontjai azt és úgy csinálják, ahogy szeretnék. A fullback Kyle Juszczyk viszont naponta együtt dolgozik vele: „Bármilyen kérdésem van, vagy ha nem értek valamit, bátran fordulhatok hozzá. Igazi támasza a csapatnak, rengeteget tesz hozzá az eredményeinkhez.”

Garoppolo véleményét erősítette meg a 49ers elkapója, Emmanuel Sanders is a Super Bowl helyszínén, Miamiban: „Ő az egyik legjobb fej edző, akivel valaha dolgoztam. Jó érzés a társaságában lenni amiatt, hogy pozitív a hozzáállása, és ahogy teszi a dolgát.”

Az elfogadás jelenti a legnagyobb küzdelmet

Sowersnek dupla akadályt kell leküzdenie: nőként kell férfiak, és melegként egy meglehetősen ignoráns közegben érvényesülnie. Emiatt nehéz is eldönteni, hogy melyik miatt ütközik nagyobb falakba.

Még az NFL-be kerülése előtt egy fizetés nélküli edzői állásra jelentkezett az egyetemen, ahol tanult, de az „életmódja” miatt nem voltak hajlandók alkalmazni, az NFL-ben pedig sokan azért nem veszik komolyan, mert nő. Amikor a Falconshoz került edzőnek, többen azt kérdezték tőle, hogy a pomponlányokat edzi-e, az fel sem merült bennük, hogy a csapat mellett dolgozhat férfiakon kívül más is.

Hiszem, hogy egyszer eljutunk arra a pontra, amikor egy edzőnek kinevezett nő nem számít majd kiemelt hírnek

– mondta Sowers. Ettől még viszont eléggé messze tart az NFL. Amikor 2017-ben főállású ajánlatot kapott a 49erstől, mindössze a harmadik főállású női edző lett az NFL-ben, előtte 2016-ban Kathryn Smith kapott elemzői állást a Buffalo Billstől, Lee Brandon pedig 1990-ben lett a New York Jets erőnléti edzője. Brandon után 2015-ig kellett várni az első utódra, akkor Jen Welter a nyári edzőtáborban dolgozhatott az Arizona Cardinals védőivel.

Áttörést hozna az NFL-be

Sowers kinevezése óta azért javult a helyzet, mert a legutóbbi szezonban vele együtt három nő volt a csapatoknál teljes állásban, Kelsey Martinez az Oakland (most már Las Vegas) Raidersnél, a Buffalo Billsnél pedig Phoebe Schecter, rajtuk kívül pedig heten voltak gyakornoki állásban. Sowers viszont elsőként tudta több szezonra is megtartani a helyét, idén már a harmadik idényét fejezte be a 49ersnél.

Sokkal jobban amúgy a többi profi liga sem áll, az NBA-ben 11 női segédedző dolgozik, a baseballozóknál, az MLB-ben pedig januárban nevezték ki a liga első női edzőjét a San Francisco Giantsnél.

Amikor épp nem az edzői feladatait látja el Sowers, akkor rengeteg nyilvános szereplést vállal. Leginkább az amerikaifutballban elérhető női karriereket népszerűsítő fórum gyűlésein beszél, ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyre több nő kap állást az NFL-ben.

„Annyira furcsának veszi mindenki, ha egy nő vezeti a férfiakat, de azt elfogadják, ha egy nő oktat másokat. Elfogadottá kell tennünk ezt is” – mondja Sowers, akinek anyja tanárként dolgozott. Hozzáteszi, simán el tudja képzelni, hogy 20 éven belül lehet női vezetőedző az NFL-ben, az NBA-ben pedig azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Becky Hammon 5 éven belül vezetőedzői szintig jusson a San Antonio Spurs segédedzői állásából.

Sowers végcélja, hogy természetesnek vegye mindenki, hogy a pálya mellett ugyanolyan szerepe lehet egy nőnek, mint egy férfinak.

Több érdekes beszélgetésem is volt a futójátékosainkat edző Robert Turnerrel, hogy bizonyos helyzetből hasonló a helyzetünk. 40-50 éve a fekete férfiaknak jelentett hatalmas nehézséget, hogy betörjenek az edzők közé, most a nők jönnek. Sokat jelentett nekem erről beszélni vele, hogy ő ezt hogyan élte meg [Turner 1972-ben, 23 évesen lett először edző egy kis egyetemen, az NFL-be 1995-ben jutott el]. Remélhetőleg a nők könnyebben végigmennek ezen az úton.

Források: Marketwatch | The Guardian

(Borítókép: Aldrick Robinson és Katie Sowers a Houston Texas elleni meccs előtt az NRG Stadionban 2018. augusztus 18-án. Fotó: Michael Zagaris / Getty Images Hungary)