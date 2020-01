Csak a mocsok maradt, és a dicsőség

Dicsőség és dicsőség között is van különbség, bár a végső cél minden NFL-játékos számára az, hogy legalább egy Super Bowl-gyűrűt szerezzen. A képen a csoportrivális New York Jets elleni touchdownját szerző Andre Reed négyszer is játszhatott a döntőben, ráadásul négy egymást követő évben, de egyszer sem tudott nyerni, ez volt a 90-es évek első felében a Buffalo Bills nagy drámája. Reed 16 NFL-szezonjából 15-öt a Billsnél töltött, és rendkívüli keménységével tűnt ki, még ha nem is a legismertebb, legünnepeltebb figurája a ligának. Ő játszotta a 85. legtöbb meccset az NFL-ben, pedig nagyon kevés elkapó bír ki 234 mérkőzést a ligában. Fontos szerepe volt az NFL legnagyobb fordításában is, amikor a Buffalo Bills 35-3-as hátrányból állt fel a harmadik negyedben a Houston Oilers ellen az 1992-es szezon utáni rájátszásban. Reed három touchdownt csinált a második félidőben. A legvégső, áhított sikerig viszont sosem jutott el. (Fotó: Rick Stewart / Getty Images Hungary)