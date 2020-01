Jobbra néz, de balra dob – és még csak nem is ez a legjobb trükkje

146 kilós touchdown-rekord is kevés volt a Chiefs ellen, a 49ers ősrégi taktikával ment a Super Bowlba.

A Saints bíróság előtt harcolna több száz, állítólag a csapatot is érintő email titokban tartásáért.

Azonnal kiesett a rájátszásból az alapszakaszban legjobb Baltimore Ravens, és vele a szezon legjobbja, az irányító Lamar Jackson. Bejutott viszont a Super Bowlba a mostani talán legizgalmasabb NFL-játékos, a Kansas City Chiefs irányítója, Patrick Mahomes, aki hihetetlenebbnél hihetetlenebb megoldásokkal rukkol elő a pályán.

Jelenlegi címvédő MVP-ként persze Mahomes sem számít semmiből felbukkanó tehetségnek, és nagyon amiatt sem kell aggódni, hogy a 2019-es idénye nem sikerült a legjobban, mert ebben vastagon benne volt egy olyan súlyos térdsérülés is, amiből a legtöbben csak a következő idényre tértek volna vissza. Mahomes viszont csak két hetet hagyott ki azután, hogy a pályán kellett visszarakni a kificamodott térdét, most pedig 50 év elteltével újra Super Bowlba vitte a Kansas City Chiefset.

Anélkül, hogy bármit is elvitatnánk az MVP-várományos Lamar Jackson érdemeiből, Mahomesnál inkább kijön a zsigerből fakadó zsenialitás, amit pár jelenetben be is mutatunk.

Védjegye lett a vakon passzolás

Kosárlabdában sokszor látni, de mindig lenyűgöző, ha valaki úgy hozza játékba a társát a labdával, hogy közben az ellenkező irányba néz. Ott sem ideális egy eladott labda, de kisebb kárt okoz, mint az NFL-ben.

Ennek ellenére Patrick Mahomes úgy osztja vakon a passzokat, mintha ez mindennél természetesebb lenne.

A Baltimore Ravens ellen többször is megcsinálta, a 2018-as szezon utáni Pro Bowlon lényegében sportot űzött a dologból. Az ellenfelek szempontjából a legidegesítőbb, hogy Mahomes nyíltan elárulja, mi a titka, mégsem lehet ez ellen felkészülni.

Első rendes szezonja után, amiben már kezdőként lépett pályára, részletesen elmesélte az NBC-nek azon, mi is zajlott le a játék során. A lényeg, hogy eredetileg a tight end Travis Kelce-nek (#87) akart passzolni, ahogy látta, hogy két ember fogja, gyorsan új, szabad célpontot keresett. Látta, hogy a pályán (és előtte) keresztbe mozgó Demarcus Robinsonra viszont csak egy védő vigyázott, úgyhogy a tekintetével megpróbálta átverni. Ilyenkor a védők az irányító szemét is figyelik, hogy megpróbálják kitalálni, mi következhet, azzal pedig, hogy jobbra nézett, az ellenkező irányba terelte a védőt, mint ahova Robinson futott. Persze ettől még pontosan kellett passzolnia, ami nem könnyű.

A dolog egyébként még Mahomes egyetemi évei alatt kezdődött. A Texas Techen mellette játszott irányítóként Nic Shimonek, aki egy edzésen egy játékvariációnál elkezdte a dobást, és amikor Mahomes meghallotta, mi zajlik a háta mögött, természetesen egyből rárepült, nehogy már ne tudjon valamit, amit a közvetlen riválisa igen. Az egész pedig egy nagy versengésbe torkollt, ennek az eredményét látjuk nála az NFL-ben.

Egy kézcserére megállította az időt

Mahomes egy másik észbontó megoldása élete 5. NFL-meccsén jött, amikor a Denver Broncos ellen, hátrányból támadott a győzelemért, nagy volt tehát a nyomás. Harmadik kísérletnél jártak, tehát különösen fontos volt, hogy sikerüljön a passzkísérlet a támadás folytatásához, de a játék indítása előtt hibázott, és rosszul osztotta el a védőket az előtte blokkoló támadófalnak, mesélte a szezon után. Emiatt amint elindult a labda, menekülnie kellett balra, de közben az NFL egyik legádázabb pass rusherje, Von Miller üldözte.

Éreztem, hogy ott liheg a nyakamon. Tudtam, hogy nem dobhatok jobb kézzel, mert azt eléri, és kiütné a labdát a kezemből, szóval áttettem a labdát a bal kezembe, és azzal csináltam meg a passzt Tyreek Hill felé. Kicsit csúnyára sikerült, de legalább bejött.

A passzhoz hasonlóan ugyanannyira lenyűgöző, ahogy ebben a videóban emlékezetből tökéletesen idézi fel a jelenetet.

A baseball egy másik sport

Nem véletlenül zárta 50 passzolt touchdownnal az első szezonját Mahomes: olyan helyzetekben is tud passzolni, amiben más irányítók nem. Itt például az Indianapolis Colts ellen tüzelt csípőből a tight end Travis Kelce felé, hajszálpontosan. Ezzel, hogy derékmagasságban dobta el a labdát, megkerülte az előtte blokkoló támadófalembert, és olyan szögben juttatta a labdát Kelcehez, amivel csak a csapattárs érhette el azt. Ha fej fölül, magasból passzolt volna, könnyen lehet, hogy egy védő bele tud érni a kísérletbe.

Kicsavart testhelyzetben sem riad meg, ezt a Seattle Seahawks védelme is megtanulta.

A hasonló mozdulatok nem véletlenek. Mahomes az amerikaifutball mellett baseballban is kiváló, ott pedig rengeteg az olyan dobás, amikor az ember a futásiránnyal ellentétes irányba, kicsavart testhelyzetben kénytelen dobni védekezés közben. Ezek a mozdulatok gyerekként berögzültek Mahomesnál, így sokkal kisebb kockázattal nyúlhat ezekhez a megoldásokhoz, mint a többi NFL-irányító, hiszen ő valóban tudja, mit csinál, és nem csak úgy rögtönöz.

Világéletemben shortstopot játszottam, ezen a poszton nincs időd rendesen kitámasztani, vagy arra fordulnod, amerre dobni akarsz, nincs tökéletes dobás, szinte minden labdát a mozgásiránnyal ellentétesen kell indítani, így jönnek ezek a furcsa szögű dobások

– magyarázta, miben segít neki a baseballos háttér az NFL-sikerekben. Mahomes legerősebb dobása baseballozóként egyébként 154,5 km/h-s volt, ez az erő is jól jön az NFL-ben, ahol néha centiken múlik egy sikeres passz sorsa.

Itt a labda, hol a labda

Travis Kelce különösen kedvelt célpontja Mahomesnak, a Ravens pedig különösen kedvelt ellenfele. 2019-ben egy nehezen megvalósítható, de annál nagyobb trükköt vetett be ellenük: egyszerűen eldugta a labdát a saját combja mögé, hogy a védelem azt higgye, az előtte átfutó futójátékosnak, Damien Williamsnek adta azt. Amint a védők elhitték, hogy futójáték következik, Mahomes előrántotta a labdát a háta mögül, és simán passzolt Kelcenek.

És ha ez nem lenne elég, még futni is tud

Mahomes időről időre azért a megvillantja mozgékonyságát is, nemcsak a védők elől menekülve, passzolás előtt, hanem ha úgy adódik, akkor a védők között átcikázva. Így tett például a Super Bowlba jutásról döntő AFC-főcsoportdöntőben is a Tennessee Titans ellen, az eddigi talán legszebb futott touchdownját szerezve.

A második negyed, egyben az első félidő zárásaként 27 yardról nyargalt keresztül a védelmen úgy, hogy előbb a bal oldalvonalt célba véve futotta le a Titans embereit, majd a gólvonal előtt nem sokkal négy védőt is lepattintott magáról, hogy meglegyen a touchdown. A Chiefs innentől ki sem adta kezéből a vezetést, és 50 év kihagyás után visszatért a Super Bowlba.

Patrick Mahomes futott touchdownja a 2019-es AFC-döntőben a Titans ellen

A Super Bowlt eseményeit vasárnap éjjel percről-percre közvetítésünkben követheti.