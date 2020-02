Egy olimpiai sprinter is sok a Super Bowlban, nem hogy négy

A korábbi olimpiai távolugró Marquise Goodwin nyerte 2019 nyarán az NFL-játékosoknak szervezett pénzdíjas, 40 yardos (kb. 36 méter) sprintversenyt, az indulók között viszont nem volt ott a liga talán leggyorsabb játékosának tartott elkapó, Tyreek Hill, aki magyar idő szerint hétfő hajnalban a Super Bowl LIV-ben terrorizálhatja a San Francisco 49ers védőit irtózatos sebességgel.

Hill önmagában is elég problémát jelenthetne, csakhogy a Chiefs támadósorában van még két hozzá hasonló sebességű játékos, és egy védővel kiegészülve Hill szerint akár egy olyan 4x400-as váltót is kiadhatnának, aminek az olimpiai kvalifikációra is esélye lenne.

Utóbbi persze erősen kérdéses. A 2012-ben a 4x100-as váltóval junior világbajnok Hill legjobb ideje még atletizáló korából 9,98 volt 100 méteren, és 200-on főcsoportbajnok volt egyetemistaként, de a 400 azért elég más műfaj. Hill félelmetes sebességére először 2017-ben figyeltek fel igazán, akkor gyorsan Usain Bolttal is összemérték virtuálisan.

Hill a Super Bowl felvezetésekor szóba kerülő sebességét taglalva nem is tagadta, hogy az NFL-döntő másnapján garantáltan nem tudná hozni a 9,9-es tempóját, már csak azért sem, mert akkor úgy 10 kilóval könnyebb volt, és nem szándékozik az NFL-ben a túlélést jelentő izomzatától megválni.

Remélhetőleg a szezon után a testem és az elmém is elég jó lesz ahhoz, hogy megpróbálkozzak az olimpiai csapatba kerüléssel. Talán pár csapattársammal együtt egy váltót is össze tudnánk rakni, hogy megmutassuk a sprintereknek, hogy mi amerikaifocisták is tudunk úgy futni, ahogy még középiskolásként. Csak hogy kicsit jól érezzük magunkat, és összekovácsolódjunk

– elmélkedett a lehetőségen. Megnevezte azt a három társát is, akivel a váltót képzeli: két elkapót, Mecole Hardmant és Sammy Watkinst, illetve a cornerback Charvarius Wardot szeretné magával egy csapatban látni.

A fenti négyes valószínűleg nem lesz ott Tokióban, de azért elég nagy fejtörést okozhat majd a 49ers edző stábjának. Igaz, azért ők sem pislognak annyira a sebesség láttán: az NFL NextGen Stats kimutatásai szerint a Chiefs labdás emberei voltak a leggyorsabbak a szezonban 21,48 km/h-s átlagos sebességgel, a második helyen viszont hajszállal jönnek mögöttük a 49ers-játékosok 21,43-as átlagtempóval.

Ha váltóversenyről lenne szó, valószínűleg nyernének, de ez amerikaifutball, itt pedig van sisak és vállvédő is, és lehet ütközni. Mi pedig elég keményen ütközünk

– válaszolt a sebesség kérdésére a San Francisco védője, Jimmie Ward. Persze, ha futóversennyé válik a Super Bowl, nekik is lehet nyerő emberük: a főcsoportdöntőben őrült futóstatisztikákat összehozó Raheem Mostertet például 36,77 km/h-s maximális sebességgel mérték be a szezonban, ezzel ő volt csapata leggyorsabbja.

A fent már említett Marquise Goodwin, aki 2012-ben távolugróként volt ott Londonban, most épp sérült, különben ő is a 49erst erősítené.