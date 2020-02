Felért a világ csúcsára, hát keresett egy hatalmas sajtburgert

Az elnököt megzavarta, hogy melyik állam csapata is az új NFL bajnoka, de gyorsan korrigálták a tévedést.

Megyek, és megeszem a legnagyobb sajtburgert, amit csak láttak valaha. A legnagyobbat, sőt, talán dupla hússal is kérem majd

– felelte a Super Bowl megnyerése után a győztes Kansas City Chiefs vezetőedzője a kérdésre, hogy hogyan ünnepli majd a várva várt címet. A válasz nem volt váratlan: a Super Bowlba jutás után azt mondta, ünneplésképp evett egy sajtburgert, majd ment aludni.

Andy Reid sikere alighanem örökre összefonódik majd a sajtburgerekkel, és ez így is van jól. Az őszinte, ugyanakkor szerethető gesztus ugyanis pontosan visszaadja a 61 évesen a csúcsra érő edző habitusát. A sikere viszont nem csak ebben keresendő: a szakmai kudarcok és egy hatalmas családi tragédia kellett ahhoz, hogy most a halhatatlanság közelébe érjen.

A Kansas City Chiefs hétfői hajnali, a San Francisco 49ers ellen szerzett Super Bowl-győzelme háromszorosan is megváltás-történetnek tekinthető. Egyrészt a Chiefs 50 év után jutott újra be a döntőbe, ahol 50 év kihagyás után nyerni is tudott, a csapat történetének második Super Bowlját behúzva.

Rövidebb időtávot nézve is nagy utat jártak be, a 2012-es szezonban, ami után Andy Reid átvette a csapat vezetését, 2-14-es győzelem/vereség mérleggel, a szezon második leggyengébb csapatként zártak, hét évvel később viszont bajnokok lettek. Harmadrészt, Andy Reid Super Bowl-gyűrűvel válaszolt a kritikákra, miszerint a fontos pillanatokban mindig csak megbotlik, és megszerezte a karrierjét nézve annyira megérdemelt bajnoki címet.

A három megváltás mind Reid személyében ér össze, aki igazolta, hogy átkok nincsenek, vagy ha vannak is, mindenféle hókuszpókuszok helyett kemény munka is elég ahhoz, hogy megtörjék őket.

A hétfő hajnali győzelem előttig Reidé volt ugyanis a legtöbb győzelem mind az alapszakaszban, mind a rájátszásban a vezetőedzők között bajnoki cím nélkül. A sokszori kopogtatás után most végre átlépett az ajtón, és ez a lépés könnyen a halhatatlanok közé vezetheti majd.

Villámgyors út felfelé

Amikor a Kansas City Chiefs 2013-ban kinevezte Reidet vezetőedzőnek, kevesen lelkesedtek az akkor 54 éves edző érkezéséért. Reid viszont gyorsan lefektette a későbbi sikerek alapjait. Nem véletlen, hogy óriási erővel vetette bele magát a munkába, 2012-ben gyenge, 4-12-es szezon után távozott az Eaglestől, a szezonra viszont nagy hatással volt, hogy közvetlenül az idény kezdete előtt elvesztette legidősebb fiát, Garrettet herointúladagolás miatt. Így Reidnek a Chiefshez igazolás duplán az újrakezdést jelentette.

A 2012-es tragédia előtt már túl volt jó pár szakmai kudarcon. 1999-ben lett először vezetőedző, és a második szezonjában máris a rájátszásba vitte a Philadelphia Eaglest, amivel 2001-03 között sorban három főcsoportdöntőt veszített el, majd a rákövetkező évben a Super Bowlban kapott ki, a Pariots verte őket. Philadelphiában jött aztán még egy főcsoportdöntő-vereség. 2017-ig úgy festett, továbbra sem jön meg neki az áttörés, mert öt rájátszásmeccsből négyet elvesztettek a Kansasszal, háromszor azonnal kizúgva a playoffban.

Persze már ez is felfelé mutató tendencia volt a Chiefs korábbi éveihez képest, önmagában az is csoda volt, hogy egy 2-14-es csapatból egy szezon alatt rájátszásba jutót csinált.

Az egyik első lépése volt, hogy megszerezze a mostani Super Bowlban legyőzött San Francisco 49erstől az irányító Alex Smitht, aki a csapatot Super Bowlba vezető Colin Kaepernick felbukkanása miatt vált kissé felesleggé a 49ersnél. A rájátszásokban gyengé teljesítő Smith ugyan már nincs a Chiefsnél, de elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy mind irányítóposzton, mind a csapat egészét nézve eljött a stabilitás a Chiefsnél, és nem utolsósorban rengeteget dolgozott a 2017-ben mellé kerülő fiatal irányítótehetséggel, a már Super Bowl-győztes, Super Bowl-MVP és 2018-as alapszakaszi MVP Patrick Mahomesszal.

Mondtam Patricknek, hogy simán vehetne egy kastélyt is Smithnek, de még akkor sem lennének kvittek azért a tapasztalatért cserébe, amti az Alexszel közös munkából kapott a pályafutása elején

– emelte ki Smith szerepét Reid Patrick Mahomes fejlődése kapcsán.

Persze önmagában Mahomes megszerzése is kulcspillanat volt: a 2017-es drafton komoly machinálás kellett a Chiefstől, hogy a 24. helyről a 10. pozícióig felugorva, három választási jogot is beáldozva megszerezzék az irányítót, de az idő őket igazolta, Mahomesszal bő egy évtizedre megoldott a csapat jövője.

Legalább ilyen fontos lépés volt a Chiefs Super Bowl-győzelme szempontjából, hogy a 2019-es szezon előtt a teljes védelmet átszabták Steve Spagnuolo védőkoordinátor kinevezésével, és öt addig meghatározó játékos (Eric Berry, Justin Houston, Dee Ford, Allen Bailey és Steven Nelson) elengedésével. Egy ilyen átalakítás máshol évekbe telik, mire sikeres lesz, a Chiefs viszont egy nyár alatt megcsinálta, és ha nem is a liga legjobb védelmét rakták össze, de a szezon második felében mutatott teljesítmény elég volt a későbbi Super Bowl-győzelem megalapozásához.

Reid zsenije viszont nem csak ennyiben mutatkozott meg.

Mindig is a támadócsapatban mutatott innovációira alapozott, de a Chiefsnél 2014-től kezdve egyre nagyobbakat és váratlanabbakat húzott.

Nem véletlen, hogy a Pro Football Focus mérőszámai alapján 2014 óta minden évben a legjobb 10-ben lévő, az elmúlt két szezont nézve pedig a legjobb olyan edző volt, aki maga hívja a játékokat a pályán tartózkodó játékosoknak.

Van egy mondás, miszerint a mai amerikaifutballban látott, a támadócsapatot érintő innovációk, bármilyen látványosak is, nagyjából annyi csavart jelentenek a futball alapjain, mintha egy háromrészes öltönyön kicserélnénk a díszzsebkendőt.

Éppen ezért nehéz is arányaiban jól visszaadni, hogy Reid mennyire tartja kezét a támadófutball változásának ütőerén, de talán ez a történetrészlet érzékelteti legjobban Reid valódi hatását. A The Ringer egyik szakírója 2013-ban, röviddel Reid kinevezése után beszélgetett hosszan a Chiefs új vezetőedzőjével, aki elmondta neki, úgy látja, hogy az NFL hagyományosan öt évvel van lemaradva az egyetemi bajnokság újításai mögött. Öt évvel később a Philadelphia Eagles (Reid korábbi csapata) 41-33-ra verte a New England Patriotsot minden idők második legtöbb pontját hozó Super Bowljában egy olyan őrült, rohanós meccsen, ami mindennaposnak számít az egyetemi bajnokság Big 12 főcsoportjában.

Reid viszont nem csak látja a jövőt, alakítja is azt: rendszeresen vesz át az egyetemi csapatoknál látott taktikákból, egyre inkább elmosva a határt a profi és az egyetemi játékvariációknak tartott kategóriák között. Hogy mekkora munka van ebben, jól visszaadja, hogy akár 1948-ig képesek visszanyúlni némi váratlan húzásért.

Túlnőttek rajta a tanítványok

A saját sikertelensége mellett az is fájó lehetett Reidnek eddig, hogy több tanítványa túlnőtt rajta, vagy legalábbis megelőzte a Super Bowl-gyűrű megszerezésében. Ez viszont egyszerre hízelgő is ránézve, hiszen olyan edzőket nevelt ki, mint a Ravensszel bajnok, a 2019-es szezonban az év edzőjének választott John Harbaugh, a Philadelphia Eaglesnél Super Bowl-győztes Doug Pederson, illetve a szintén Super Bowlig jutó, de még bajnoki címet nem szerző Ron Rivera.

Pederson sikere külön érdekes, hiszen Reid korábbi csapatánál, az Eaglesnél lett bajnok, ráadásul azt a New England Patriotsot verve a 2017-es szezon döntőjében, ami ellen Reid 13 évvel korábban elbukott.

Rajtuk kívül a Bears (Matt Nagy) és a Bill (Sean McDermott) vezetőedzője is Reid korábbi tanítványa.

A hawaii ingek koronázatlan királya

Reid a szakmai és magánéleti megpróbáltatások ellenére állandó vidámsággal és lazasággal vágott át az elmúlt két évtizeden. Eközben szinte állandó kelléke, sőt, legalább a bajszával és a pirospozsgás arcával egyenértékű egyedi ismertetőjegye lett a mintás hawaii ing – nagyjából olyasmi tartozék ez neki, mint Bill Belichicknek a levágott ujjú pulóver.

Nem tudni pontosan, mikor szeretett bele a hawaii ingekbe, annyi biztos csak, hogy 2003-ból származik az első fotó, amin ilyet visel: a Hawaiin rendezett Pro Bowlon bukkant fel mintás ingben, bár ez nem annyira meglepő, mert a Pro Bowlon minden edzőre ilyet adtak.

Az inggel való közelebbi kapcsolatát 2008-tól kezdve rögzítik részletesebben az interneten, Reid pedig rendesen alájátszik a rajongóknak – az NFL-tulajdonosok éves tavaszi gyűlésére, ahova néha még Belichick is öltönyben megy, rendszeresen hawaii ingben jelenik meg Reid, sőt, még az edzői csoportképen is ebben pózol időről időre.

Néha viszont fordul a kocka. A Super Bowl LIV helyszínére, Miamiba utazva Reid öltönyt húzott magára – azért a médiahetet nyitó első eseményre felvett egy inget –, de hogy a hawaii-ing-kvóta az utazásra is meglegyen, a játékosai vették át a szerepét a könnyed viselet terepén.

Loving the weather ☀️ pic.twitter.com/IxJGCn6xjM — Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 27, 2020

Hogy a 2020-as NFL-szezont hawaii ingben kezdi-e meg, azt még nem tudni. Az viszont garantálható, hogy a végre megszerzett Super Bowl-gyűrű csak még jobban motiválja majd Reidet, aki alighanem már most azon agyal, hogy milyen újítással sarkallhatja még jobb teljesítménye Patrick Mahomest és a csapat többi tagját.