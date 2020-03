Tévéstúdióból tarthatják meg az NFL-draftot

Sean Paytonnal az NFL-be is elért a járvány.

Nem az előre eltervezett Las Vegas-i helyszínen, hanem egy televíziós stúdióban bonyolíthatják le a profi amerikaifutball-liga (NFL) játékosválasztását, a draftot.



A liga illetékesei még hétfőn jelentették be, hogy a koronavírus-járvány terjedésének ellenére megrendezik a hatalmas érdeklődéssel várt válogatót, de minden nyilvános eseményt törölnek, és Las Vegasból csak tévés közvetítés lesz. A Los Angeles Times viszont most úgy értesült, hogy az NFL Las Vegasban csak berendez egy központi tévéstúdiót, és a csapatok saját központjukból jelentkeznek be. Így senkinek nem kell utaznia.

A draftot április 23-25 között tartják.