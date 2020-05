3 hónap, mínusz 27 kiló – összement az NFL-sztár

Pont a héten írtunk róla, hogy ilyenkor jön el a szezonja annak, amikor az NFL-szurkolók rádöbbennek egy-egy frissen visszavonult játékos gyors átalakulására, mert nagyjából ekkorra látszik a hatalmas fogyás a támadófalembereknél, akiknek a visszavonulás miatt már nem kell kötelező jelleggel lapátolniuk magukba a kalóriát. A kategória legfrissebb indulója a Baltimore Ravensből visszavonult Marshal Yanda, aki a 3 hónap alatt majdnem 30 kilós fogyást eredményező módszeréről is részletesen beszélt.

A most 35 éves Yanda 2007-ben került az NFL-be, teljes karrierjét a Ravensnél töltötte, amivel 2013 februárjában Super Bowlt nyert, emellett 8-szor került be a Pro Bowl-keretbe és kétszer a szakírók éves álomcsapatába. Mindehhez az kellett, hogy 138 kilósra duzzassza a testsúlyát, ebből viszont már 27-et le is adott alig három hónap alatt, főként szobabiciklizéssel és a korábbi ételadagok megtizedelésével. A napi 45 perc tekerést megfejeli azért némi szaunázással is – előbbitől egyébként annyira izzad, hogy külön cipőszárító is kell a bringázáshoz használt lábbelijeihez.

Hogy érzékeltesse, mekkora különbség van a kötelező jelleggel evés, illetve a normális étrend között, Yanda megosztotta a korábbi és a mostani menüjét is:

Étkezés Korábban Most Reggeli 6 tojás (tükör vagy rántotta), egy bögre zabkása banánnal és barna cukorral 2 tojás Tízórai Spenótból, fodros kelből és gyümölcsből álló turmix Fél bögre görög joghurt negyed bögre áfonyával Ebéd 340 gramm csirkemell rizzsel vagy kinoával 85-110 gramm csirkemell vagy pulykamell vagy tonhal Uzsonna Granola pár marék szárított mangóval Negyed bögrényi olajos mag Vacsora Nagyjából 350 gramm fehérje (steak vagy csirke) , mellé steakburgonya vagy édeskrumpli 85-110 gramm sovány fehérje káposztával, spárgával, paradicsommal és paprikával Esti nasi Este 8 körül még egy kis granola Este 7-kor magvak, bébirépa vagy egy kis sajt

Fotó: Marshal Yanda Marshal Yanda a 27 kilós fogyás előtt és után

Yanda elmondta, hogy a fogyásra a korábbi csapattársa, a szintén hihetetlen átalakuláson áteső Matt Birk inspirálta, de az is közrejátszott, hogy komoly hát- és lábfájdalmai voltak 135 kiló fölötti súly mellett, és egy hosszabb sétát sem tudott már bevállalni.

Az ESPN cikke szerint Yanda elégedett a 110 kiló körüli súlyával, és nem tervez további drasztikus fogyást.