Tom Bradyből lesz az új Jordan

Alig hogy véget ért az ESPN (és a Netflix) közös monstre, tízórás dokumentumfilm-sorozata az NBA-legenda Michael Jordanről, a cég máris bejelentette, hogy 2021-ben újabb nagy dobásra készülnek, és kilencrészes sorozatot gyártanak az NFL történetének legsikeresebb játékosáról, a hat bajnoki gyűrűt bezsebelő Tom Bradyről. A kilenc rész persze nem véletlen, Brady kilenc Super Bowlba jutott be a New England Patriotsszal, mindegyik külön részt kap a Man in the Arena című sorozatban.

Ahogy az se véletlen, hogy a sorozat készítésének azután álltak neki, hogy Brady eligazolt eddigi sikerei helyszínéről. A Patriots hírhedt arról, hogy erősen kontrollálják a játékosok megnyilvánulásait, szerepléseit, illetve a csapatból kiszivárgó háttérinformációk mennyiségét, ám most, hogy Brady már a Tampa Bay Buccanneers játékosa, már nincsenek ilyen akadályok a produkció előtt.

Azt egyébként már korábban lehetett sejteni, hogy valami hasonló projekten dolgozik Brady, aki még a Patriotstól való távozás hivatalos bejelentése előtt alapított egy filmes céget 199 Productions néven – ez arra utal, hogy a 2000-es NFL-drafton a 199. választással kelt el.

A sorozat címe, a Man in the Arena az egykori amerikai elnök, Theodore Roosevelt egyik beszédére utal. Brady még egyetemi játékosként, a Michigan Egyetemen ismerkedett meg ezzel, emiatt égett bele a mentalitás, hogy leszegett fejjel, a zavaró tényezőket figyelmen kívül hagyva kell mindig előre menni a sikerekért.