Autósmozivá válik az idei Super Bowl stadionja

Marshal Yanda is alig várta a visszavonulást, hogy végre lefogyhasson.

Autósmozivá alakul át az idei Super Bowl helyszíne, a Miami Dolphins arénája, a Hard Rock Stadium, jelentette be kedden a klub.

A tervek szerint a stadionban majd a csapat régi meccseit játsszák, de ezen kívül klasszikus filmeket is leadnak majd. Később koncerteknek és diplomaosztó ceremóniáknak is helyet adnak majd, és egy szabadtéri színpadot is terveznek.

A Miami Dolphins már bemutatta a látványterveket, számításuk szerint 230 autó fér majd el küzdőtéren. Azt írták, a koronavírus-járványban autóval érkezve mindenki biztonságosan szórakozhat. Ételt és italt online lehet majd rendelni, és közvetlenül az autókhoz fogják kiszállítani a megvásárolt termékeket.

A Dolphins egyébként azt tervezi, hogy az ősztől induló amerikaifutball-szezon nézők előtt zajlik majd, a speciális higiéniás protokollt követve, 15 ezer szurkolót engedhetnek be majd meccsenként.

(via ESPN)