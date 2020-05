300 ezer dollárért eladó Tom Brady luxus Cadillac-je

Ha szeretné megvenni a hatszoros Super Bowl-győztes irányító, Tom Brady egyik autóját, akkor szerencséje van: a 2018-as, egyedi kialakítású Cadillac Escalade-jét potom 300 ezer dollárért, nagyjából 96 millió forintért most megveheti.

„Nem könnyű megválni tőle, már az első naptól fogva a menedékem lett a külső zajok elől. Büszke voltam arra, hogy teljesen egyedi kialakítású az üléshuzatok anyagától kezdve a szőnyegbetétek színéig. Remélem a következő tulajdonosa is nagy gondot fordít rá” – írta szerényen Brady az autójáról, amelyet a kaliforniai Becker Auto Design-műhelyben építettek meg.

Tom Brady's Stretched Cadillac Escalade ESV Hits The Market For $300,000 | Carscoops #carscoops https://t.co/Pq6DXGOQJh — Carscoops (@Carscoop) May 28, 2020

A Cadillac tulajdonképpen Brady mozgó irodája volt, egy 32 inch-es LCD-kijelzővel is fel van szerelve. Az utasterében hat bézs bőr, masszázsfunkcióval ellátott ülés van, valamint egy összecsukható asztal is. Brady azt is méltatta az autóban, hogy utazás közben is tudta intézni az ügyeit, és az így megspórolt értékes időt a családjával tölthette. Az autó újonnan 350 ezer dollárjába került, azóta 13 ezer mérföldet tett meg vele.

A 42 éves Brady mozgalmas időszakon van túl, 19 év utána elhagyta volt csapatát, a New England Patriots-ot, és kétéves szerződést írt alá a Tampa Bay Buccaneers-szel, ahol ez idő alatt garantáltan 50 millió dollárt fog keresni.

(via ESPN)