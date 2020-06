Bombameglepetés, a Patriotsnál kötött ki a korábbi MVP Newton

Két évtized és Tom Brady távozása után először nem látni, mi a terv Bill Belichicknél és az NFL sikercsapatának számító New England Patriotsnál. Ami kívülről óriási hibának tűnik, az lehet, hogy a négydimenziós sakk kidolgozott stratégiája.

Tom Brady utódja lett a korábban az NFL legértékesebb játékosának is választott irányító, Cam Newton, aki egyéves szerződést kötött a New England Patriots csapatával, írja több forrás alapján az ESPN. A szerződés aláírására Newton is utalt, Instagramon posztolt félreérthetetlen üzenetet, amely alapján egyértelmű, hogy a Patriotsnál folytatja. A szerződés értéke egyelőre nem nyilvános, csak azt tudni, hogy egy évre szól.

A 31 éves, 196 centis és 111 kilós Newton az elmúlt szezonokban szerzett sérülései miatt lett felesleges az átalakulás alatt álló Carolina Panthersnél, ahol nem akartak a bizonytalan jövő miatt túl sokat fizetni neki.

Tom Brady távozása után Newton leginkább a második NFL-szezonjára készülő irányítóval, Jarrett Stidhammel lesz versenyben a kezdőpozícióért.

Büntetést is kapott a Patriots

Egy hosszabb ideje húzódó ügyet zárt le büntetéssel vasárnap az NFL: 1,1 millió dollárra és egy 2021-es, harmadikkörös draftválasztási jog elvesztésére büntették a New England Patriotsot, amiért a csapat tévéstábja a 2019-es szezon végén szabálytalan körülmények között videózta le az idényt legrosszabb mérleggel záró Cincinnati Bengals kispadját – a gyanú szerint a csapat kézjeleire voltak kíváncsiak. A büntetés azt is magába foglalja, hogy a Patriots stábja nem forgathat egyetlen mérkőzés alatt sem a 2020-as idényben.

A Patriotsnak a 2000-es években volt már egy hasonló videós botránya, az is rekordbüntetéssel zárult.