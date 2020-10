Majdnem amputálni kellett a lábát, de két év és 17 műtét után visszatért az NFL-sztár

Az olyan inspiráló történetekre, mint amilyen Alex Smithé, mindig szükség van, 2020-ban meg pláne. A Washington irányítója 2018 novemberében szörnyű sérülést szenvedett a Houston Texans ellen, jobb lábában minden eltört a bokája és a térde között, ami csak eltörhet, ráadásul a műtét után elfertőződött a seb és húsevő baktérium támadta meg. Az eredeti operációt további 16 követte, a bal combjából ültettek át bőrszövetet, valamint majdnem egy évig merevítőt kellett hordania. A komplikációk miatt az is felmerült, hogy térd fölött amputálni kell a lábát, de az irányító nem egyezett bele.

Az viszont egészen biztos volt, hogy véget ért a pályafutása, hiszen közeledett a 35-höz, ráadásul egy ilyen sérülés után nem sokan térnek vissza, pláne úgy, hogy fertőzés miatt még az életük is veszélybe kerül.

Smith azonban nem nyugodott be a sorsába, egyetlen cél lebegett a szeme előtt: újra pályára lépni az NFL-ben. A csodával határos gyógyulás és a rengeteg befektetett munka meghozta gyümölcsét, júliusban megkapta az engedélyt az orvosoktól. Csak harmadik számú irányítókét számított rá Ron Rivera, de mivel Dwayne Haskins eddig csapnivalóan játszott, ezért őt a Los Angeles Rams elleni meccsre már nem is nevezte a vezetőedző, helyette Kyle Allen kezdett. Ő viszont megsérült a második negyedben, így a 693 nap után először aktív státuszú Smithnek végre eljött az ideje, ráadásul családja is szemtanúja lehetett a nagy pillanatnak.

Alex Smith’s family giving him a standing ovation as he takes the field for the first time is nearly two years is everything 👏👏 pic.twitter.com/HYecOJBloN — Field Yates (@FieldYates) October 11, 2020

Már kérdés, hogy ezen a Washingtonon ő sem tudott segíteni, a csapat a második félidőben összesen -6 (!) yardot tett meg támadásban, Smitht hatszor sackelték, ebből Aaron Donald, a liga legfélelmetesebb játékosa egymaga hármat vállalt. De legalább Smith hamar átesett a tűzkeresztségen.

Sajnos alig pár órával később a Dallas Cowboys kiváló formában lévő irányítója, Dak Prescott kísértetiesen hasonló sérülést szenvedett egy futásnál, a képsorokon egyértelműen lehet látni, hogy eltört a bokája és alighanem hosszú felépülés vár rá is, remélhetőleg komplikációk nélkül. Az első műtéten már túl is esett, amely a hírek szerint jól sikerült.

A videót csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Helyette Andy Dalton állt be, de nem ő, hanem a futó Ezekiel Elliott és a rúgó Greg Zuerlein vezették győzelemre a csapatot a New York Giants ellen. Utóbbi ezzel a mezőnygóllal, szó szerint.

A Cowboysban továbbra is fantasztikusan játszik az újonc elkapó, CeeDee Lamb, aki az NFL történetében másodikként érte el azt a bravúrt, hogy első öt meccsének mindegyikén legalább 5-5 elkapást jegyzett.

Az újonc wide receiverekről szólt a pennsylvaniai derbi, azaz a Pittsburgh Steelers-Philadelphia Eagles csata is. Előbbinél Chase Claypool összesen négy touchdownt (három elkapott, egy futott) szerzett, ez eddig rajta kívül mindössze két elsőévesnek sikerült egy meccsen. A túloldalon Travis Fulgham teljesetményét érdemes kiemelni, akinek október 3-ig még szerződése sem volt. Ekkor hívta fel őt a Philly a gyakorlócsapatból (korábban két együttesnél is csak odáig jutott), másnap pedig győztes touchdownnal jelentkezett. A Steelers ellen sem rajta múlt a siker, 10 elkapásból 152 yardot és egy TD-t szerzett, nem is olyan rossz ez valakitől, akit eddig minden NFL-csapat levegőnek nézett.

De nem az övék, hanem egy rutinos játékosé, Jarvis Landryé volt a nap elkapása, aki a védője hátáról szedte össze Baker Mayfield passzát:

Jarvis catches it off the back of the defender * @God_Son80



*: #INDvsCLE on CBS

*: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/EaI7PvMdjg pic.twitter.com/HU2OQJK8Wd — NFL (@NFL) October 11, 2020

Az ő remek játékának is köszönhetően a Cleveland öt forduló után 4-1-gyel áll, ilyen rajtot utoljára Bill Belichickkel vett a csapat még 1994-ben.

Szintén kiválóan rajtolt a Seattle Seahawks, amely mind az öt eddigi mérkőzését megnyerte, ez a klub történetének legjobb szezon eleji sorozata. Most a Minnesota Vikings volt az áldozat, amely hiába vezetett 13-0-ra, valamint 26-21-re, az utolsó szó 15 másodperccel a vége előtt Russell Wilsoné és DK Metcalfé volt.



Russell egyelőre MVP-formában játszik, nem úgy, mint a tavalyi díjazott, Lamar Jackson, igaz, a Ravens így is menetel egyelőre. Jackson lábon továbbra is verhetetlen, még a játékvezetőt is sikerült beültetnie a hintába.

Elszenvedte idei első vereségét a címvédő Kansas City Chiefs, amely ráadásul egy igazi pisztolypárbajt veszített el a Las Vegas Raidersszel szemben 40-32-re. Patrick Mahomes 340 yardja, 2 touchdownja és egy interceptionje mellett egy ilyet is bemutatott.

Az Atlanta Falcons vezetőségénél a Carolina Panthers elleni vereséggel betelt a pohár, és nemcsak Dan Quinn vezetőedzőt, hanem Thomas Dimitroff általános igazgatót is menesztették.

NFL, 5. játékhét:

Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders 32-40

San Francisco 49ers-Miami Dolphins 17-43

Dallas Cowboys-New York Giants 37-34

Seattle Seahawks-Minnesota Vikings 27-26

Pittsburgh Steelers-Philadelphia Eagles 38-29

Atlanta Falcons-Carolina Panthers 16-23

Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals 27-3

Houston Texans-Jacksonville Jaguars 30-14

New York Jets-Arizona Cardinals 10-30

Washington Football Team-Los Angeles Rams 10-30

Cleveland Browns-Indianapolis Colts 32-23

csütörtökön játszották:

Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers 20-19

hétfőn játsszák:

New Orleans Saints-Los Angeles Chargers

Tennessee Titans-Buffalo Bills

A New England Patriots-Denver Broncos mérkőzést elhalasztották.