A szezon egyik legnagyobb csalódását okozta a Brady-Rodgers csata

Talán nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, az NFL hatodik fordulóját a legtöbben a Tampa Bay Buccaneers-Green Bay Packers találkozó miatt várták. Tom Brady Aaron Rodgers ellen, ami igazi finomságnak ígérkezett, aztán jókora csalódás lett a vége. Egyik irányító sem sziporkázott, Rodgers élete egyik legrosszabb meccsén van túl, míg Brady is inkább úgy nézett ki, mint egy tipikus game manager QB.

Rodgers rövid időn belül kétszer is eladta a labdát, sőt, az elsőből azonnal touchdownt csinált a Bucs védelme, személy szerint Jamel Dean.

A Packers irányítója több mint 3 éve nem dobott pick sixet, egész életében ez volt a harmadik ilyen. Mondhatni, egymaga többet tett azért, hogy a Bucs 0-10-ről pillanatok alatt átvegye a vezetést, mint Brady. A hazai csapat a két labdaszerzésnek is köszönhetően 28-0-ra nyerte a második negyedet, a harmadikat pedig 10-0-ra, a vége tehát teljesen sima lett. A Tampa-drukkerek annak is örülhetnek, hogy végre megint működött a Brady-Gronkowski kapcsolat, a tight end először szerzett touchdownt 2018 decembere óta.

Rodgers 160 yarddal és két eladott labdával fejezte be a meccset, 35 passzkísérletéből mindössze 16 volt jó, a Packers pedig alig lépte át támadásban a 200 összyardot.

Brady 166 yardja sem túl veretes, de ő legalább kioszott két TD-passzt és egyszer sem adta el a labdát.

A két legendás QB csatája tehát felejthetőre sikerült, de ebben a fordulóban több kollégájuk is gyenge teljesítményt nyújtott. Cam Newton a Denver Broncos ellen, Teddy Bridgewater a Chicago Bears ellen, míg Kirk Cousins az Atlanta Falcons ellen dobott interceptiont a legelső passzából. Mindhármuk csapata kikapott. Cousins meg sem állt három pickig, bár AJ Terrell labdaszerzéséért aligha vonható felelősségre:

Hasonló, sőt, még ennél is kaotikusabb módon csípte el Ryan Fitzpatrick passzát a New York Jets védője, Marcus Maye, aki a fenekével szelidítette meg a labdát.

Mondhatnánk, hogy ez a Jets szezonjának eddigi fénypontja és aligha járnánk messze az igazságtól. A teljesen kiábrándítóan játszó Gase-alakulat 24-0-ra kapott ki a Miamitól, ők az első csapat, amelyet idén lenulláztak, és már csak ők nyeretlenek az NFL-ben. Joe Flacco tragédia, ez a play pedig egy jelenetben összefoglalja a zöld-fehérek 2020-as produkcióját. 30 yardos sack:

Valahol a Clemson Egyetem campusán Trevor Lawrence egy sarokban összekuporodva várja, hogy felébredjen a rémálomból és ne ehhez a csapathoz kerüljön a 2021-es draft várható 1/1-eseként.

A 24-0-s vezetés lehetőséget biztosított Tua Tagovailoának, a Dolphins csereirányítójának (aki idén lehetett volna az első kiválasztott, ha tavaly nem szenved súlyos csípősérülést), hogy bemutatkozzon az NFL-ben. Mindkét passza pontos volt, emellett elmondhatja magáról, hogy 2015 óta ő az első játékos, aki bal kézzel hajtott végre pontos átadást.

Említettük Newton rossz kezdését a Broncos ellen, nos, a folytatás sem volt sokkal jobb. Dobott még egy interceptiont, valamint volt még két fumble-je, igaz, most legalább ráugrott a szabad labdára, nem úgy, mint a Super Bowl 50-ben.

A túloldalon Drew Lock is rendkívül gyengén játszott, végül úgy nyert a Denver 18-12-re, hogy nem volt TD a mérkőzésen.

A Patriots vereségével két hihetetlen széria is megszakadt:

A Pittsburgh-Cleveland csoportrangadó sem Ben Roethlisberger és Baker Mayfield párharcáról szólt, a Steelers védelme ismét megmutatta, hogy a liga egyik legjobbja, sőt, történelmi számokat produkál. Az egység a szezon első öt meccsének mindegyikén szerzett legalább három sacket és egy interceptiont, erre utoljára a Giants védelme volt képes még 1985-ben, amelyet egy bizonyos Lawrence Taylor vezetett.

A tavalyi MVP, Lamar Jackson is visszafogottabb egyelőre, főleg passzolásban, futásban viszont még mindig vannak olyan megmozdulásai, amikre talán csak ő képes az NFL-ben.

Lamar Jackson goes untouched into the end zone!



*: #BALvsPHI on CBS

*: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/nrm6deI4Td pic.twitter.com/IBAWfaM33G