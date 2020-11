Nyaklánctépés és pofonok árnyékolták be az NFL egyik legizgalmasabb meccsét

Lassan féltávhoz érkezik az NFL kaotikus 2020-as idénye, mivel már a 8. játékhétnél tartunk. Az erőviszonyok kezdenek kialakulni, de így is akad minden fordulóban legalább egy-két meglepetés. Ami pedig klubszimpátiától függetlenül a legjobb hír: ezúttal nem találtak újonnan megfertőzött játékost a mezőnyben, minden találkozót a tervezett szerint tudtak lejátszani, izgalmakban pedig ezúttal sem volt hiány.

Így kell csapatként nyerni

Ez a hét biztosan emlékezetes marad a Miami Dolphins és annak irányítója, Tua Tagovailoa számára. A fiatal QB már az előző héten belekóstolhatott az NFL-be néhány játék erejéig, majd a hét elején őt nevezték meg kezdő irányítónak, na nem azért, mintha Ryan Fitzpatrick addig gyengén muzsikált volna, csak azért, hogy Tua szokja a ligát. A súlyos sérülésből felépülő tehetség nem kezdett túl jól, első akciójából elvesztette a labdát.

Gyorsan megismerkedett az NFL legjobb játékosával, Aaron Donalddal, de aztán hamar belerázódott, nem sokkal később már első touchdownpasszát regisztrálhatta DeVante Parker felé.

Ezen a meccsen a Miami, amelyet a legtöbben a liga három legrosszabb csapata közé vártak, oktatófilmet vetített arról, hogyan is kell csapatként nyerni. Az együttesnek már az első félidőben volt támadók, védők és speciális egység révén szerzett touchdownja is. Utóbbi egészen látványos lett Jakeem Grant fénysebessége miatt.

A Los Angeles Rams és főleg annak irányítója, Jared Goff nagyon szenvedett az első félidőben. A másodikra aztán magára talált a 2019-ben Super Bowlt játszó csapat, de fordítani nem tudott.

Egy példa arra, amikor a számok igenis hazudnak: a Rams összyardokban 471–145-re, first downokban 31–8-ra nyert, a végén mégis a Miami örülhetett. Igazi csapatként nyert a fiatal Dolphins, amelynek a védelme a legkevesebb pontot engedte eddig az NFL-ben.

Így kell egyedül nyerni

Ahhoz nem férhet kétség, hogy Dalvin Cook az NFL egyik legjobb futója. A Minnesota játékosa ugyan kicsit sérülékenyebb a kelleténél, de ez talán nem is csoda annak fényében, hogy mekkora terhelésnek van kitéve, ugyanis ő a Vikings támadójátékának az alfája és ómegája. Az előző meccset ki kellett hagynia, majd a bye week alatt alighanem rendesen kipihente magát, legalábbis a Green Bay elleni teljesítménye ezt sugallja.

Cook a csapata első négy támadássorozatát mind touchdownnal zárta, ami NFL-rekord, végül 163 futott yardnál és 3 futott TD-nél, valamit 63 elkapott yardnál és egy elkapott TD-nél állt meg. Ez összesen 226 yard, ami a Vikings össztermésének több mint 70 százaléka, a TD-k terén pedig 100 SZÁZALÉKos.

A túloldalon Davante Adams produkált hasonlót, a Packers elkapója azonban csak 53 elkapott yarddal és 3 touchdownnal fejezte be a meccset. A Vikings 28–22-es győzelme a forduló egyik legnagyobb meglepetése volt.

Nem borult a papírforma a Kansas City Chiefs–New York Jets találkozón, ahol a címvédő fogadta az NFL legrosszabb csapatát.

A fogadóirodák 20,5 pont fölé várták a különbséget, ez volt a liga történetének 9. legnagyobb line-ja.

A kivégzés elmaradt, de a Chiefs hozta a kiütést és 35–9-re nyert, Patrick Mahomes pedig ismét olyan dolgokat művelt, amiket csak ő tud. Itt van például ez a láthatatlan TD-passz Travis Kelce-nek.

Az irányító 416 yardot és 5 touchdownt passzolt, mielőtt a negyedik negyedben leültették volna. Az 5 passzolt TD egyébként több, mint amennyi a Jetsnek egész évben (!) összejött eddig.

Ezt a 41 yardos bombát is érdemes megnézni, főleg azért, mert Tyreek Hill ezzel rekordot állított be. Ez volt ugyanis a 23. olyan elkapott touchdownja, ami hosszabb volt 40 yardnál, és ezzel beérte Randy Mosst a vonatkozó örökranglista élén.

Hiába fogadkozott a találkozó előtt Le'Veon Bell, a KC új futója, végül csak 7 futott yardig jutott. A Jetstől elküldött RB persze így sem lehet elégedetlen, ugyanis még mindig ő a New York legjobban fizetett játékosa, annak ellenére, hogy már másik csapatban játszik.

Egyre nagyobb bajban van a Jets divízióellenfele, a New England Patriots is, amely csoportrangadót veszített a Buffalo Bills ellen. Cam Newton ezúttal legalább megfutott egy touchdownt, de passzolnia most sem sikerült. Mióta visszatért a koronavírus-fertőzésből, ez a statisztikája:

0 passzolt TD, 5 interception, egy elvesztett fumble, 7 elszenvedett sack, 0 győzelem, 3 vereség.

Ráadásul az a bizonyos vesztett fumble most a meccsbe került a New Englandnek, amely így már 2-5-ös mérleggel áll.

A játéknap legnagyobb rangadóján a Baltimore Ravens az NFL egyetlen veretlen csapatát, a Pittsburgh Steelerst fogadta. A vendégek védői ezúttal is remekeltek, hagyták kibontakozni a Ravens futójátékát, Lamar Jackson passzait viszont semlegesíteni tudták. Hiába szerzett sokkal több támadóyardot a Baltimore, a Pittsburgh a második félidőben kontrollálta a meccset, fordított és továbbra is 100 százalékos mérleggel áll, egyedüliként az NFL-ben.

Vannak olyan csapatok, amelyek még azokat a meccseket sem tudnák megnyerni, amiket esetleg megbundáztak. Ilyennek tűnik idén (is) a Los Angeles Chargers,

amely sorozatban a negyedik olyan találkozóját bukta el, amin legalább 16 ponttal vezetett.

A Denver Broncos ellen 21 volt a legnagyobb előny (24–3 a harmadik negyedben), innen sikerült kikapnia a csapatnak 31–30-ra. A győztes touchdownt az utolsó pillanatban szerezte a Broncos.

Izgalmas végjátékot hozott a Chicago–New Orleans összecsapás is, amelyet a hosszabbításban nyertek meg a vendégek, mégis Javon Wims bekattanása miatt beszél mindenki a meccsről. A Bears elkapója az egyik játék végén (látszólag ok nélkül) nekirontott CJ Gardner-Johnsonnak, letépte a nyakláncát, majd bemosott neki kettőt. Ekkor érkeztek meg a többiek, de végül elmaradt a tömegbunyó. Wimset kiállították, Gadner-Johnson semmilyen büntetést nem kapott.

A mérkőzés után megjegyezte, hogy Wims alattomosan támadta meg, és úgy üt, mint egy nő.

A végén pedig jöjjön az előző forduló ünnepelt sztárja, DK Metcalf, aki a múlt héten elképesztő vágtával mentette meg csapatát, a Seattle Seahawksot egy touchdowntól. Ezúttal pedig abban jeleskedett, amiért tartják: sebességgel és izmozással hat ponthoz segítette Russell Wilsont.

NFL, 8. játékhét:

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 24–28

Buffalo Bills–New England Patriots 24–21

Cincinnati Bengals–Tennessee Titans 31–20

Cleveland Browns–Las Vegas Raiders 6–16

Detroit Lions–Indianapolis Colts 21–41

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 22–28

Kansas City Chiefs–New York Jets 35–9

Miami Dolphins–Los Angeles Rams 28–17

Denver Broncos–Los Angeles Chargers 31–30

Chicago Bears–New Orleans Saints 23–26 – hosszabbítás után

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 37–27

Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys 23–9

csütörtökön játszották:

Carolina Panthers–Atlanta Falcons 17–25

hétfőn játsszák:

New York Giants–Tampa Bay Buccaneers

(Borítókép: A Chicago Bears edzője, Matt Nagy elbeszélget Javon WImsszel, miután utóbbit kizárták a New Orleans Saints elleni találkozón)